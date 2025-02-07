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Политика ,  
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Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Минобороны России сообщило о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области.

«Все атаки противника отражены. Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ», — отметили в ведомстве.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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