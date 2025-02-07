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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты спрогнозировали «азартную игру» для армии США из-за Китая

Бремер: США нужно изменить подходы к модернизации вооруженных сил
Сюжет
Военная операция на Украине
Российско-украинский конфликт стал для США предупреждением: адаптируйтесь, или армия Китая обгонит вас в техническом оснащении, считают эксперты Пентагона. Они уверены, что прежний подход в новых условиях не работает
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Новой президентской администрации будет недостаточно просто закупить больше беспилотников и изменить тип заказываемого оружия, необходимо изменить принцип создания вооружений, скорость его получения и внедрения. Об этом говорится в колонке директора отдела специальных программ Командования воздушной мобильности ВВС США Максимилиана Бремера и старшего научного сотрудника Программы переосмысления большой стратегии США в Центре Стимсона Келли Грико в New York Times.

«Самая большая проблема для любой армии в мирное время — это подготовка к следующей войне. Какие виды оружия, возможности и стратегии потребуются для ведения боевых действий и победы в конфликте, который может продлиться от нескольких лет до десяти и более? Это азартная игра с огромными последствиями», — заявили эксперты.

Они объяснили, что Пентагон привык постепенно улучшать существующее вооружение и внедрять новейшие технологии в зарекомендовавшие себя в боях системы. Однако, считают эксперты, эта стратегия может сработать, только если прежние способы ведения войны все еще способны принести победу. Но сейчас США сталкиваются с вызовом со стороны Китая, который впятеро быстрее получает новое оружие, создает автономные системы искусственного интеллекта для армии.

«Простое добавление новых технологий к тем же типам платформ — таким как пилотируемые самолеты или более крупные военные корабли — может оставить армию США позади китайской», — говорится в статье.

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Эксперты привели в пример российско-украинский конфликт, в котором обе стороны активно используют беспилотные системы. Они обратили внимание на то, что Киев, даже лишившись военного флота, продолжает морские операции с помощью морских дронов, а его инновации в этой сфере возможны благодаря большому числу собственных производителей и более гибкому процессу ввода в строй новых систем.

«Эта война — одновременно урок и предупреждение для Соединенных Штатов: адаптируйтесь сейчас или останетесь позади», — подчеркивается в материале.

В России во второй половине 2025 года создадут новый род войск — беспилотных систем, в первую очередь из-за их возросшей роли в современных конфликтах. Президент Владимир Путин рассказывал о переоснащении армии, в ходе которого войска получают «беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых». «А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители», — сказал он.

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Армия США США искуственный интеллект Китай Пентагон
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