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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ узнала о подготовке увольнений тысяч сотрудников Миздрава США

WSJ: администрация Трампа намерена массово сократить сотрудников Минздрава США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
По информации WSJ, чиновникам поручили подготовить списки сотрудников, которые выполняют важную роль и должны сохранить свои посты, а также перечни с именами тысяч тех, кого можно уволить. Белый дом опроверг подготовку указа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит увольнения тысяч сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соответствующий указ уже готовят сотрудники американской администрации, рассказали изданию собеседники. Как уточняет газета, после подписания документа центры по контролю и профилактике заболеваний, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов и несколько других ведомств при Минздраве США должны будут сократить свой штат.

По информации WSJ, чиновникам Минздрава поручили подготовить списки сотрудников, которые выполняют в ведомстве важную роль и должны сохранить свои посты, а также перечни с именами тех, кого можно уволить.

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Президент может подписать указ уже на следующей неделе, когда должно прекратить действие предложение об отсроченном увольнении, по условиям которого, сотрудники федеральных ведомств могут покинуть свои должности по собственному желанию в обмен на выплату компенсации, эквивалентной зарплате, в течение восьми месяцев.

Предполагается, что увольнения затронут сам Минздрав США, а также входящие в него Национальные институты здоровья, Центры государственного медицинского обслуживания Medicare и Medicaid, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Все эти агентства выполняют разные функции от одобрения новых лекарств до отслеживания вспышек птичьего гриппа и исследования рака. В американском Минздраве и его структурах, как отмечает WSJ, работает 80 тыс. человек.

В Белом доме в ответ на запрос газеты опровергли подготовку указа.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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