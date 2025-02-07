WSJ узнала о подготовке увольнений тысяч сотрудников Миздрава США

По информации WSJ, чиновникам поручили подготовить списки сотрудников, которые выполняют важную роль и должны сохранить свои посты, а также перечни с именами тысяч тех, кого можно уволить. Белый дом опроверг подготовку указа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит увольнения тысяч сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соответствующий указ уже готовят сотрудники американской администрации, рассказали изданию собеседники. Как уточняет газета, после подписания документа центры по контролю и профилактике заболеваний, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов и несколько других ведомств при Минздраве США должны будут сократить свой штат.

По информации WSJ, чиновникам Минздрава поручили подготовить списки сотрудников, которые выполняют в ведомстве важную роль и должны сохранить свои посты, а также перечни с именами тех, кого можно уволить.

Президент может подписать указ уже на следующей неделе, когда должно прекратить действие предложение об отсроченном увольнении, по условиям которого, сотрудники федеральных ведомств могут покинуть свои должности по собственному желанию в обмен на выплату компенсации, эквивалентной зарплате, в течение восьми месяцев.

Предполагается, что увольнения затронут сам Минздрав США, а также входящие в него Национальные институты здоровья, Центры государственного медицинского обслуживания Medicare и Medicaid, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Все эти агентства выполняют разные функции от одобрения новых лекарств до отслеживания вспышек птичьего гриппа и исследования рака. В американском Минздраве и его структурах, как отмечает WSJ, работает 80 тыс. человек.

В Белом доме в ответ на запрос газеты опровергли подготовку указа.

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