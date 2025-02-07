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Военная операция на Украине ,  
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Белгородские власти назвали число населенных пунктов, где отселили людей

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего по состоянию на 6 февраля власти закрыли въезд и произвели отселение в 43 белгородских населенных пунктах

В Белгородской области в настоящее время отселены жители из 43 насаленных пунктов, сообщило РБК министерство общественных коммуникаций региона со ссылкой на данные областного управления региональной безопасности.

По состоянию на 6 февраля был закрыт въезд и произведено отселение из:

  • в Белгородском районе - сел Журавлевка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Вергилёвка, Щетиновка, Солнцевка, Соловьевка, Петровка, а также хутора Валковский;
  • в Борисовском районе - села Богун-Городок;
  • в Валуйском муниципальном округе - сел Логачевка, Бутырки, Бирюч, Вериговка, Новопетровка, Старый Хутор, хуторов Нижние Мельницы, Пригородные Тополи и Павловка;
  • в Волоконовском районе - хутора Старый;
  • в Грайворонском муниципальном округе - сел Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз, Дроновка и Сподарюшино, а также поселков Горьковский, Совхозный, Доброполье и Казачок;
  • в Краснояружском районе - сел Староселье, Демидовка, Поповка и поселка Прилесье;
  • в Шебекинском муниципальном округе - сел Середа и Терезовка, поселков Красное, Ленинский и Первомайский, хуторов Мухин и Панков.

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Отселение жителей населенных пунктов в Белгородской области производилось еще до вторжения украинских сил в соседнюю Курскую область, которое началось летом 2024 года. Например, людей отселяли после ввода в регионе режима контртеррористической операции (КТО) в мае 2023 года.

Приграничные белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции. Эвакуацию с приграничных территорий также провели а Курской области.

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