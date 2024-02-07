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Экзитпол показал победу Алиева на выборах в Азербайджане почти с 94%

Экзитпол: Ильхам Алиев победит на выборах президента Азербайджана с 93,9%
Выборы президента в Азербайджане прошли досрочно. Алиев возглавляет страну уже 20 лет, он на четвертом сроке. Голосование состоялось и в Нагорном Карабахе, контроль над которым Баку получил после боевых действий осенью 2023-го
Ильхам Алиев c семьей проголосовал&nbsp;в Ханкенди
Ильхам Алиев c семьей проголосовал в Ханкенди (Фото: president.az)

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев получает на выборах главы государства 93,9%, следует из экзитпола американской Oracle Advisory Group и местной организации «Лига защиты трудовых прав граждан», сообщает APA.

В выборах принимают участие еще шесть кандидатов, по данным экзитпола, только трое набирают более 1%: самовыдвиженец Захид Орудж (1,8%), кандидат от Партии Великого созидания Фазиль Мустафа (1,5%) и от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев (1,2%).

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Ильхам Алиев

Алиев проголосовал на выборах в Нагорном Карабахе, в Ханкенди (армянское название — Степанакерт). Регион перешел под контроль Азербайджана после «антитеррористической» операции в сентябре прошлого года. После этого из Нагорного Карабаха уехало почти все население — более 100 тыс. человек, подавляющее большинство — армяне.

Trend отмечает, что выборы президента впервые охватывают всю территорию страны, в том числе и Карабах. Там открыли 26 избирательных участков.

Выборы проходят досрочно, по плану они должны были состояться в апреле 2025 года. В случае победы Алиев будет занимать пост президента страны пятый срок подряд, с 2003 года.

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