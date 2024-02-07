Экзитпол показал победу Алиева на выборах в Азербайджане почти с 94%
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев получает на выборах главы государства 93,9%, следует из экзитпола американской Oracle Advisory Group и местной организации «Лига защиты трудовых прав граждан», сообщает APA.
В выборах принимают участие еще шесть кандидатов, по данным экзитпола, только трое набирают более 1%: самовыдвиженец Захид Орудж (1,8%), кандидат от Партии Великого созидания Фазиль Мустафа (1,5%) и от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев (1,2%).
Алиев проголосовал на выборах в Нагорном Карабахе, в Ханкенди (армянское название — Степанакерт). Регион перешел под контроль Азербайджана после «антитеррористической» операции в сентябре прошлого года. После этого из Нагорного Карабаха уехало почти все население — более 100 тыс. человек, подавляющее большинство — армяне.
Trend отмечает, что выборы президента впервые охватывают всю территорию страны, в том числе и Карабах. Там открыли 26 избирательных участков.
Выборы проходят досрочно, по плану они должны были состояться в апреле 2025 года. В случае победы Алиев будет занимать пост президента страны пятый срок подряд, с 2003 года.
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