Минобороны России назвало цели группового удара по Украине
Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве заявили, что все объекты поражены.
«Утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, речь идет о предприятиях, на которых производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку. В ведомстве добавили, что все объекты были поражены в результате удара.
Утром 7 февраля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
В Киевской городской военной администрации сообщали о трех погибших и 16 раненых. Мэр столицы Виталий Кличко рассказывал о падении ракет в разных частях города, в результате чего оказались повреждены две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения, а также произошло возгорание в 18-этажном доме и помещении станции технического обслуживания в Голосеевском районе.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько