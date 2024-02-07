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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России назвало цели группового удара по Украине

Минобороны России сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, все объекты поражены, сообщили в Минобороны. Утром 7 февраля воздушная тревога действовала на всей территории Украины
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве заявили, что все объекты поражены.

«Утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, речь идет о предприятиях, на которых производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку. В ведомстве добавили, что все объекты были поражены в результате удара.

Утром 7 февраля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

В Киевской городской военной администрации сообщали о трех погибших и 16 раненых. Мэр столицы Виталий Кличко рассказывал о падении ракет в разных частях города, в результате чего оказались повреждены две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения, а также произошло возгорание в 18-этажном доме и помещении станции технического обслуживания в Голосеевском районе.

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