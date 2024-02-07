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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киева сообщили о трех погибших после утренних взрывов

Администрация Киева: после утренних взрывов в Киеве погибли три человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы в Киеве прогремели этим утром, Кличко тогда сообщал о работе ПВО в городе
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: IMAGO / Bernd Elmenthaler / Global Look Press)

После утренних взрывов в Киеве пострадали 13 человек, десять из них были госпитализированы, сообщил в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Позднее в Киевской городской военной администрации уточнили, что раненых 16 человек, трое погибших.

Взрывы в Киеве прогремели в районе 8:00 мск. Кличко сообщал о работе ПВО в регионе, а позже написал о падении обломков ракет в разных частях города. Так, по его словам, обломками были повреждены две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы, также произошло возгорание в 18-этажном доме и помещении СТО в Голосеевском районе.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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