Власти Киева сообщили о трех погибших после утренних взрывов
После утренних взрывов в Киеве пострадали 13 человек, десять из них были госпитализированы, сообщил в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Позднее в Киевской городской военной администрации уточнили, что раненых 16 человек, трое погибших.
Взрывы в Киеве прогремели в районе 8:00 мск. Кличко сообщал о работе ПВО в регионе, а позже написал о падении обломков ракет в разных частях города. Так, по его словам, обломками были повреждены две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы, также произошло возгорание в 18-этажном доме и помещении СТО в Голосеевском районе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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