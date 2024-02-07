Минобороны сообщило об ударе по 1-й президентской бригаде Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по 1-й президентской бригаде Украины, сообщила пресс-служба группировки «Восток» (в состав Сухопутных войск ВСУ входит отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого. — РБК).

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины», — говорится в сообщении

Кроме того, военные группировки атаковали 58-ю мотопехотную и 72-ю механизированную бригады ВСУ в районе городов Угледар и Доброполье и поселка Урожайное (оба расположены в ДНР).

За сутки также были сорваны три попытки ротации украинских военных в районе села Старомайорское.

Накануне, 6 февраля, Минобороны сообщило об улучшении позиций на трех направлениях в зоне военной операции — краснолиманском, южнодонецком и донецком.