Минобороны сообщило об ударе по 1-й президентской бригаде Украины
Российские военные нанесли удар по 1-й президентской бригаде Украины, сообщила пресс-служба группировки «Восток» (в состав Сухопутных войск ВСУ входит отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого. — РБК).
«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины», — говорится в сообщении
Кроме того, военные группировки атаковали 58-ю мотопехотную и 72-ю механизированную бригады ВСУ в районе городов Угледар и Доброполье и поселка Урожайное (оба расположены в ДНР).
За сутки также были сорваны три попытки ротации украинских военных в районе села Старомайорское.
Накануне, 6 февраля, Минобороны сообщило об улучшении позиций на трех направлениях в зоне военной операции — краснолиманском, южнодонецком и донецком.
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