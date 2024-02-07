В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
В Харькове звучат взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях. По его словам, было как минимум четыре «прилета».
Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. «Зеркало недели» и «24 Канал» также сообщают о взрывах в Николаеве. Оповещение о ракетной опасности действует в Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Последний раз о взрывах в Харьковской области украинские власти сообщали накануне, в ночь на 6 февраля. Синегубов тогда уточнял, что в результате взрыва была разрушена трехэтажная гостиница в городе Золочев Богодуховского района.
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