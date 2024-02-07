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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Николаеве прогремели взрывы

В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, тревога объявлена по всей Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В Харькове и Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Оповещение о ракетной опасности в настоящее время действует в Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

В Харькове звучат взрывы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях. По его словам, было как минимум четыре «прилета».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. «Зеркало недели» и «24 Канал» также сообщают о взрывах в Николаеве. Оповещение о ракетной опасности действует в Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Последний раз о взрывах в Харьковской области украинские власти сообщали накануне, в ночь на 6 февраля. Синегубов тогда уточнял, что в результате взрыва была разрушена трехэтажная гостиница в городе Золочев Богодуховского района.

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Харьков Николаев взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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