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Башкирия предложит запретить рекламу «законного освобождения» от армии

Курултай Башкирии предложит запретить рекламу «легального освобождения» от армии
Курултай предложит Думе запретить «агрессивную рекламу» «законного освобождения» от службы в армии. Спикер парламента Башкирии назвал клиентов таких компаний уклонистами
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутаты башкирского парламента (курултай) внесут в Госдуму проект поправок в закон «О рекламе», которые запретят рекламировать услуги по «содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности», заявил спикер парламента республики Константин Толкачёв. Его слова приводятся в телеграм-канале парламента Башкирии.

Депутат счел, что сейчас вокруг много «агрессивной рекламы» услуг разных компаний, которые обещают оказать необходимые юридические и медицинские услуги, чтобы избежать призыва на законных основаниях. Он напомнил, что уклонение от службы в армии является уголовным преступлением, а неисполнение обязанностей по воинскому учету и уклонение от медобследования наказывается по административному кодексу (КоАП).

«Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании», — подчеркнул Толкачёв.

Толкачёв называет клиентов компаний, занимающихся помощью в получении военного билета на законных основаниях, уклонистами. Однако согласно законодательству уклонистами считаются те граждане, которые не прошли службу в армии без законных причин.

В Минобороны подчеркивают, что призывник обязан после получения повестки явиться на медицинскую комиссию, члены которой должны выяснить, годен ли гражданин к службе. Законом установлен список болезней, согласно которым можно получить отсрочку или полное освобождение от службы: близорукость (более 6 диоптрий), дальнозоркость (более 8 диоптрий), недостаточным весом (менее 45 кг), сколиоз с углом более 17 градусов, язвенная болезнь желудка, хронический простатит, астма и др.

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Уклонение от призыва на военную службу или прохождения альтернативной гражданской службы регламентировано ч. 1 и 2 ст. 328 УК. В первом случае предусмотрено наказание в виде заключения на срок до двух лет, во втором — арестом на срок до полугода.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Любовь Порываева
Башкирия военный призыв Армия отсрочка курултай уклонисты
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