Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа не следует допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право. Об этом сообщает CNN.

«Я просто думаю, что нет необходимости проводить для него брифинги разведки. Какая ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?», — пояснил президент.

Байден аргументировал свое мнение неуравновешенным поведением Трампа.

Бывшие президенты США традиционно имеют право запрашивать и получать те же брифинги разведки, которые проводят для их преемников.