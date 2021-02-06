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Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа не следует допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право. Об этом сообщает CNN.

«Я просто думаю, что нет необходимости проводить для него брифинги разведки. Какая ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?», — пояснил президент.

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Байден аргументировал свое мнение неуравновешенным поведением Трампа.

Бывшие президенты США традиционно имеют право запрашивать и получать те же брифинги разведки, которые проводят для их преемников.

Сам Трамп до избрания президентом говорил, что не особенно доверяет данным разведки. «Не так уж много эти люди сделали для нашей страны за последние 10 лет. Посмотрите, что случилось за эти годы. Это была катастрофа», — отмечал он в 2016-ом.

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