Трамп назвал сгоревший компьютер причиной проблем Демпартии с кокусами

Из-за технических неполадок отделение Демократической партии США в Айове в течение четырех дней не могло огласить результаты прошедших выборов возможного кандидата в президенты от штата

По мнению президента США Дональда Трампа, причиной четырехдневной задержки результатов прошедших кокусов демократов (собрания, на которых выбирается единый кандидат в президенты) в Айове стал «спекшийся» компьютер. Об этом президент заявил в своем акаунте в Twitter.

«Демократы сдались с подсчетом голосов в Айове. Похоже, что у них спекся компьютер. Никто не знает, кто реальный победитель. Может быть, это Сонный Джо (бывший вице-президент Джо Байден. — РБК), но непохоже», — написал Трамп. Он также отметил, что Демократическая партия в Айове потратила «миллионы и миллионы долларов ни на что».

«Но я круто выиграл в Айове», — добавил президент. Таким образом он прокомментировал результаты кокусов республиканцев в Айове, на которых действующий президент США получил более 97% голосов.

Кокусы Демократической партии прошли в Айове 3 февраля. По всему штату устраивались партийные собрания, на которых члены партии голосовали за того или иного кандидата. После этого руководители счетных комиссий отсылали итоговые результаты через специальное приложение в штаб партии. Однако с передачей итогов голосования возникли проблемы: приложение перестало работать, а телефонные линии оказались перегружены.