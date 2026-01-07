 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Белом доме заявили о возможности суда над экипажем танкера Marinera

Кэролайн Левитт объяснила, что если ордер был выдан на арест судна, то и на экипаж он распространяется
Фото: Hakon Rimmereid / Reuters
Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Танкер Marinera незаконно транспортировал венесуэльскую нефть, и его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«На судно был судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж. Это значит, что экипаж теперь может стать объектом преследования за нарушения федерального законодательства. При необходимости их доставят в Соединенные Штаты для судебного преследования», — сказала Левитт.

Сам танкер пресс-секретарь Белого дома назвала частью «теневого флота Венесуэлы».

Ранее МИД России сообщил, что на борту захваченного США танкера Marinera находились россияне. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Танкер Marinera до конца декабря ходил под панамским флагом под названием Bella 1 и находился под санкциями США. В Вашингтоне полагали, что судно является частью теневого флота и занимается незаконными перевозками нефти, с помощью которой финансировался Корпус стражей иранской революции. К берегам Венесуэлы танкер прибыл как раз из Ирана.

США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В середине декабря Дональд Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы. Танкер Bella 1 сумел отойти от Южной Америки однако его начал преследовать корабль Береговой охраны США. После этого экипаж танкера нарисовал на борту российский флаг, а название сменил на Marinera. Судно с таким же названием было зарегистрировано в России, а МИД России заявил, что оно не нарушает морское право.

Тем не менее днем 7 января американские военные при поддержке британцев произвели захват танкера, который они назвали задержанием в соответствии с ордером федерального суда. В соответствующем сообщении американского командования в Европе (танкер на момент захвата находился к югу от Фарерских островов) судно называлось Bella 1. О наличии на нем российского флага американские военные не заявляли, сообщений о том, были ли пострадавшие, также не было.

Позже стало известно, что в Карибском море американские военные захватили еще один танкер под названием Sophia. Кому именно он принадлежал, не уточняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
танкер Венесуэла США Россия
Материалы по теме
Лондон рассказал о своей роли в захвате танкера с российским флагом
Политика
МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
Политика
США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона Город, 21:17
На востоке Москвы произошел пожар на предприятии Общество, 21:06
США решили полностью контролировать экспорт нефти из Венесуэлы Политика, 20:43
МОК запретил проносить флаг России на трибуны на Олимпиаде-2026 Спорт, 20:39
В Херсонской области запретили проводить праздники в ресторанах Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Белом доме заявили о возможности суда над экипажем танкера Marinera Политика, 20:28
Зеленский заявил, что России могут «открутить нос» на переговорах Политика, 20:09
В двух портах Одессы взрывы повредили объекты инфраструктуры Политика, 20:03
Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Ладу» в матче КХЛ Спорт, 19:46
Воспитанники академии капитана «Спартака» отравились в Сочи Спорт, 19:45
Лондон рассказал о своей роли в захвате танкера с российским флагом Политика, 19:31
МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера Политика, 19:08