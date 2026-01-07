В Белом доме заявили о возможности суда над экипажем танкера Marinera

Кэролайн Левитт объяснила, что если ордер был выдан на арест судна, то и на экипаж он распространяется

Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

Танкер Marinera незаконно транспортировал венесуэльскую нефть, и его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«На судно был судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж. Это значит, что экипаж теперь может стать объектом преследования за нарушения федерального законодательства. При необходимости их доставят в Соединенные Штаты для судебного преследования», — сказала Левитт.

Сам танкер пресс-секретарь Белого дома назвала частью «теневого флота Венесуэлы».

Ранее МИД России сообщил, что на борту захваченного США танкера Marinera находились россияне. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа танкера и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Танкер Marinera до конца декабря ходил под панамским флагом под названием Bella 1 и находился под санкциями США. В Вашингтоне полагали, что судно является частью теневого флота и занимается незаконными перевозками нефти, с помощью которой финансировался Корпус стражей иранской революции. К берегам Венесуэлы танкер прибыл как раз из Ирана.

В середине декабря Дональд Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы. Танкер Bella 1 сумел отойти от Южной Америки однако его начал преследовать корабль Береговой охраны США. После этого экипаж танкера нарисовал на борту российский флаг, а название сменил на Marinera. Судно с таким же названием было зарегистрировано в России, а МИД России заявил, что оно не нарушает морское право.

Тем не менее днем 7 января американские военные при поддержке британцев произвели захват танкера, который они назвали задержанием в соответствии с ордером федерального суда. В соответствующем сообщении американского командования в Европе (танкер на момент захвата находился к югу от Фарерских островов) судно называлось Bella 1. О наличии на нем российского флага американские военные не заявляли, сообщений о том, были ли пострадавшие, также не было.

Позже стало известно, что в Карибском море американские военные захватили еще один танкер под названием Sophia. Кому именно он принадлежал, не уточняется.