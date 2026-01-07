США решили полностью контролировать экспорт нефти из Венесуэлы

 Перейти к основному контенту
Глава Минэнерго США раскрыл планы Вашингтона касательно нефтяной промышленности Венесуэлы
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

США намерены установить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы и полностью контролировать экспорт страны. Такое заявление на конференции Goldman Sachs в Майами сделал министр энергетики США Крис Райт.

«В дальнейшем мы будем отправлять на рынок продукцию, которая идет из Венесуэлы», — цитирует чиновника New York Times.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что в скором будущем Венесуэла передаст США 30-50 млн баррелей нефти. Американцы сами продадут ее по рыночным ценам, а деньги пойдут в том числе и на благо народа Венесуэлы. Райт подтвердил этот замысел. По его словам, прибыль от нефти должна способствовать тем изменениям, которые должны произойти в южноамериканской стране.

В 2019 году именно США ввели санкции на импорт венесуэльской нефти, что привело к значительному снижению добычи. В декабре прошлого года американцы ввели частичную блокаду венесуэльского побережья, а 7 января захватили два танкера (включая Marinera под российским флагом), которые заподозрили в нелегальных перевозках.

Временные власти Венесуэлы пока не комментировали замыслы Трампа и американского Минэнерго. Однако Райт заявил, что президент США ведет активный диалог с венесуэльцами, так же как и представители нефтяных компаний, которые раньше работали в этой стране.

До начала 2000-х годов американские нефтяные компании заключали стратегические соглашения с венесуэльской PDVSA. Однако после прихода к власти Уго Чавеса зарубежных разработчиков месторождений вынудили создавать совместные предприятия с преобладающей долей в них госкомпании. При Николасе Мадуро в отношении высокопоставленных сотрудников Chevron начали заводить уголовные дела. В результате США ввели санкции против Венесуэлы и заблокировали счет PDVSA в американском банке.

