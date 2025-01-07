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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО назвали глупым отказ пенсионных фондов от инвестиций в оборону

В НАТО назвали глупым отказ западных пенсионных фондов от инвестиций в оборону
Сюжет
Военная операция на Украине
Миру угрожают новые войны, в особенности, если сместятся «плиты геополитической силы», заявил FT адмирал НАТО Бауэр. Он призвал западные банки и фонды инвестировать в оборону, что, по его мнению, также поможет реальному сектору
Фото: Swen Pförtner / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Swen Pförtner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Западные рейтинговые агентства, банки и пенсионные фонды «поступают глупо», избегая инвестиций в оборону, заявил Financial Times (FT) председатель военного комитета альянса fдмирал Роб Бауэр.

Так, высокопоставленный представитель НАТО отметил, что неспособность инвесторов понять свою роль в «коллективной обороне» означает, что они рискуют упустить шанс значительного государственного финансирования впервые после начала украинского конфликта.

«Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что случилось с вашим деловым чутьем? Вы что, глупые? И то же самое я говорю пенсионным фондам. Вы что, глупые?» — посетовал Бауэр. Он призвал посмотреть на доходность оборонных инвестиций и вкладывать средства в оборону в течении 20 следующих лет.

Вместе с тем адмирал отметил, что миру угрожают новые глобальные войны, в особенности, если сместятся «плиты геополитической силы». «Речь идет о перераспределении сил между Китаем и США. <...> Я не думаю, что будут мировые войны как таковые, но региональные войны, как мы видим сейчас, вероятно, являются частью нашего ближайшего будущего», — указал он.

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Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

На фоне продолжающихся военных действий на Украине ЕС готовится реформировать свою оборонную политику. Для этого блоком была разработана новая Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS), которая в том числе предусматривает введение минимального уровня для совместных закупок оборонной продукции, создание механизмов, с помощью которых можно будет немедленно увеличить критически важные поставки в случае дефицита или кризиса, а также расширение доступа промышленности к финансированию и программам финансирования ЕС. В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свою предвыборную программу, в которой в том числе пообещала превратить ЕС в оборонный союз. 

В ноябре FT со ссылкой на источники писала, что Брюссель намерен выделить миллиарды евро из бюджета ЕС на оборону и безопасность. В частности, изменение политики позволит странам блока перенаправлять средства из так называемых фондов сплочения (cohesion funds). Это одна из крупнейших программ бюджета Евросоюза, которая была задумана как средство финансирования наиболее отсталых регионов государств блока для сближения их по уровню развития с передовыми. На эти нужды в текущем семилетнем бюджетном плане Евросоюза, на 2021–2027 годы, заложено €392 млрд.

Россия осуждает западную военную помощь Украине. В Москве неоднократно заявляли, что это не помешает достичь целей военной операции, а только затянет конфликт.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Европа Инвестиции иностранные банки Пенсионный фонд НАТО производство оружия
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