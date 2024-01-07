В Харькове прозвучали взрывы

Власти Харьковской области призвали жителей региона пройти в укрытия. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

В Харькове прозвучало несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Издание Суспільне пишет, что в городе прогремело два взрыва.

Терехов призвал жителей пройти в укрытия. С аналогичным заявлением выступил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Воздушная тревога (на 23:30 мск), кроме Харьковской области, объявлена также в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В последней она звучит повторно, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Кипер.

Днем 7 января о взрывах в Днепре сообщали «Суспільне» и «Страна.ua». Глава Днепропетровской области Сергей Лысак заявлял, что в регионе работает ПВО. Утром того же дня во всех областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.