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Кондолиза Райс заявила о «полной зависимости» ВСУ от США

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: экономика Украины и ВСУ полностью зависят от США
Экс-госсекретарь Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс отметили, что именно Штаты больше всего помогают Украине, чья экономика и инфраструктура почти разрушены. Они призвали увеличить поставки вооружений Киеву
Кондолиза Райс
Кондолиза Райс (Фото: Rob Kim / Getty Images)

Военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от помощи со стороны Запада — в первую очередь от Соединенных Штатов. Об этом в своей статье для The Washington Post написали экс-госсекретарь США Кондолиза Райс (с 2005 по 2009 год) и бывший министр обороны США Роберт Гейтс (с 2006 по 2011 год).

«Экономика страны находится в упадке, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России», — говорится в статье.

Райс и Гейтс полагают, что только помощь со стороны Запада, в частности от США, уберегает Украину от поражения.

Кроме этого, по мнению авторов статьи, боевые действия на Украине будут продолжаться, так как «Владимир Путин полностью привержен тому, чтобы вернуть всю Украину под контроль России». «Его [Путина] мессианская миссия — восстановить Российскую империю, и, как много лет назад заметил Збигнев Бжезинский, не может быть Российской империи без Украины», — пишут бывший госсекретарь и экс-глава Пентагона.

Президент России Владимир Путин в марте заявлял, что Россия не стремится оккупировать Украину. «Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели», — говорил он.

В сентябре 2022 года по итогам проведенного референдума ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России. Власти Украины результаты референдума не признали. Москва подчеркивает, что «люди в четырех регионах стали нашими гражданами навсегда».

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями власти называли «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Страны Запада, в частности США, в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения. Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию.

Переговорщики Украины и России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности возобновить переговоры с Украиной, указывая, что диалог невозможен из-за позиции Киева. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Путин ранее также отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, «что выглядит несколько необычно и даже странно». Так он отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Россией, «пока Путин — президент».

Кондолиза Райс заявила о «полной зависимости» ВСУ от США
Кондолиза Райс заявила о «полной зависимости» ВСУ от США

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Кондолиза Райс ВСУ США Военная операция на Украине
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