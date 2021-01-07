СМИ узнали об обсуждении в Вашингтоне плана по передаче власти Пенсу

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Члены американского правительства обсуждают возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от власти и передачи полномочий главы государству вице-президенту Майку Пенсу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CBS.

О том, что главы ведомств ведут переговоры об этом в прямом эфире сообщила корреспондент Маргарет Бренан. Она пояснила, что по словам ее собесдеников, окончательное решение о возможном отстранении Трампа от власти пока еще не было принято, и такие планы находятся лишь на стадии обсуждения. С Майком Пенсом, вице-президентом США, который, согласно иерархии в системе исполнительной власти, является вторым лицом государства, пока эта тема не обсуждалась.

Отстранение Дональда Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства. В этом случае его полномочия до избрания нового президента исполняет вице-президент.

Обсуждение возможности досрочного прекращения полномочий президента проходит на фоне столкновений в Вашингтоне, где сторонники Трампа штурмом взяли здание конгресса США. В это время в американском парламенте проходили дебаты, на которых должны были быть утверждены итого президентского голосования. Вытеснить протестующих из здания конгресса удалось лишь через несколько часов с помощью слезоточивого газа.