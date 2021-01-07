Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 00:00
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное Политика, 06:05 Facebook удалил видеообращение Трампа к своим сторонникам Политика, 05:54 СМИ узнали об обсуждении в Вашингтоне плана по передаче власти Пенсу Политика, 05:32 Театры Петербурга открылись для посетителей после новогодних ограничений Общество, 05:00 В Сети появилось видео стрельбы в Капитолии Политика, 04:29 Сенат США возобновил прерванное захватом Капитолия заседание по выборам Политика, 04:15 Лидеры НАТО и ЕС выступили с заявлениями из-за событий в Вашингтоне Политика, 04:09 Борис Джонсон осудил «сцены позора» из Вашингтона Политика, 03:44 Twitter временно заблокировал аккаунт Дональда Трампа Политика, 03:25 Сомнологи назвали способы вернуться в рабочий ритм после праздников Общество, 03:03 ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска Политика, 03:00 Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Видео Общество, 02:44 В Вашингтоне начался комендантский час Политика, 02:39 СМИ сообщили об одном погибшем и пострадавших при штурме Капитолия Политика, 02:33
Выборы президента США ,  
0 

СМИ узнали об обсуждении в Вашингтоне плана по передаче власти Пенсу

Фото: Kevin Dietsch / Global Look Press
Фото: Kevin Dietsch / Global Look Press

Члены американского правительства обсуждают возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от власти и передачи полномочий главы государству вице-президенту Майку Пенсу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CBS.

О том, что главы ведомств ведут переговоры об этом в прямом эфире сообщила корреспондент Маргарет Бренан. Она пояснила, что по словам ее собесдеников, окончательное решение о возможном отстранении Трампа от власти пока еще не было принято, и такие планы находятся лишь на стадии обсуждения. С Майком Пенсом, вице-президентом США, который, согласно иерархии в системе исполнительной власти, является вторым лицом государства, пока эта тема не обсуждалась.

Отстранение Дональда Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства. В этом случае его полномочия до избрания нового президента исполняет вице-президент.

В Конгрессе заявили о подготовке импичмента Трампа
Политика
Вице-президент США Майк Пенс на заседании Сената по утверждению итогов выборов

Обсуждение возможности досрочного прекращения полномочий президента проходит на фоне столкновений в Вашингтоне, где сторонники Трампа штурмом взяли здание конгресса США. В это время в американском парламенте проходили дебаты, на которых должны были быть утверждены итого президентского голосования. Вытеснить протестующих из здания конгресса удалось лишь через несколько часов с помощью слезоточивого газа.

США Дональд Трамп Белый дом
Материалы по теме
Сенат США возобновил прерванное захватом Капитолия заседание по выборам
Политика
Лидеров Конгресса эвакуировали на военную базу в Вашингтоне
Политика
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter