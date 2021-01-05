Лукашенко назвал коронавирус божьим наказанием

Пандемия коронавируса может быть послана людям в наказание за их пренебрежительное отношение к природе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с рабочими предприятия «Горизонт», передает БеЛТА.

«Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе», — сообщил он.

По словам политика, без гармонии с природой люди будут нездоровы, а их дети будут нищими.

Ранее Лукашенко говорил, что пандемия обернулась тем, что крупные игроки на мировой арене «начали делить мир». «Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической», — указал белорусский лидер.