Правозащитники назвали просчеты полиции США на акциях протеста

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Международная правозащитная организация Amnesty International выявила недостатки в работе полиции в США при обеспечении порядка на многочисленных акциях протеста, проходивших в стране летом этого года. Об этом говорится в докладе. анализирующем работу американской полиции (есть в распоряжении РБК).

После убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса 25 мая в США произошло более 12 тыс. политических акций протеста, участники которых требовали принятия срочных мер по устранению системного расизма, насилия со стороны полиции и других нарушений гражданских прав. Подавляющее большинство этих протестов (от 93% до 97%) носили мирный характер. Сотни этих демонстраций были встречены контрпротестами, большинство из которых также были мирными. Участники этих встречных акций требовали, среди прочего, уважения к полиции. Тем не менее, несмотря на то, что большинство митингов сторонников противоположных взглядов носили мирный характер, число столкновений между участниками акций выросло на 600% по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе Amnesty International.

Среди сотен инцидентов, задокументированных правозащитниками, более десятка протестов вылились в столкновения из-за того, что полиция в основном или полностью отсутствовала на месте происшествия. Частым катализатором ожесточенных столкновений между протестующими различных взглядов было присутствие вооруженных группировок. «Риторика, политика и практика администрации Трампа, по-видимому, способствуют распространению вооруженных групп, незаконно нападающих на протестующих по всей стране», — говорится в докладе. Amnesty International задокументировала и подтвердила 200 случаев столкновений между участниками протестных акций. Эти столкновения произошли примерно в 75% (37) всех штатов США. Почти в половине всех штатов США (23) Amnesty International также подтвердила случаи демонстративной неспособности полиции обеспечить мирный характер собраний и защитить участников от насилия.

Полиция часто не принимала превентивных мер, чтобы избежать срыва мирного характера акций, указано в докладе. В частности, не смогла развернуть надлежащим образом обученных полицейских в достаточном количестве для предотвращения любого потенциального насилия. Amnesty International также выявила многочисленные случаи, когда силы полиции дискриминационным образом ограничивали мирные собрания — например, с помощью приказов о разгоне или введении комендантского часа.