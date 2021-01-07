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Американский сенатор заявил о «пробитом дне» из-за штурма Капитолия

По мнению республиканца Джона Корнина, президент Трамп не должен был призывать людей идти к Капитолию
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Один из руководителей Республиканской партии в сенате США Джон Корнин в разговоре с журналистами допустил, что высказывания президента Дональда Трампа привели к беспорядкам в Вашингтоне и штурму протестующими здания Капитолия.

«Мы пробили дно», — цитирует его CNN.

«Если вы собираете много людей, раззадориваете их, то потом попросту не сможете их контролировать. Я не знаю, из кого состояла эта толпа. Нельзя было предлагать этим людям идти к Капитолию и высказывать свое мнение конгрессменам. В эти группы вполне могли затесаться люди, у которых были собственные намерения», — считает Корнин.

При этом сенатор допустил, что после этих событий Трамп утратит поддержку ряда функционеров Республиканской партии, недовольных случившимся.

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Осудил действия сторонников Трампа и вице-президент Майк Пенс. Он поблагодарил полицию и охрану Капитолия за своевременное наведение порядка. «Эти люди не победили. Насилие никогда не побеждает», — сказал он.

6 января митинговавшие в центре Вашингтона сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в попытке сорвать голосование по утверждению кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов. Они захватили кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и ворвались в зал заседаний. Лишь спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить бунтовщиков из здания, применив при этом слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Четыре человека в результате беспорядков погибли, несколько десятков были задержаны за нарушение комендантского часа.

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После перерыва конгресс возобновил работу и утвердил Байдена победителем выборов. Часть республиканцев попыталась опротестовать результаты голосования в Пенсильвании, однако эта попытка завершилась неудачей. Поддержать документ отказались в том числе более 40 представителей Республиканской партии.

Трамп уже после голосования заявил, что до сих пор не согласен с результатами голосования, однако заверил, что передача власти 20 января пройдет по закону.

Автор
Артем Филипенок
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