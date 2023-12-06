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Политика ,  
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В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

Илья Кива
Илья Кива (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источник. Источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что труп был найден в поселке Супонево Одинцовского района, причины смерти выясняются.

В ГУ МВД по Московской области сообщили РБК, что в управлении пока нет информации. РБК обратился за комментарием в СК и прокуратуру Московской области.

Как пишет Mash, тело Кивы нашли в парке отеля «Величъ Country Club» в Супонево. На правом виске у него была резаная рана, на левой части лица — гематома.

Кива был депутатом Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, запрещена на Украине). В марте 2022-го его лишили мандата, сообщает «Украинская правда».

В 2014 году Кива был сторонником «Правого сектора» (признан экстремистским и запрещен в России). В интервью «Аргументам и фактам» около года назад экс-депутат говорил, что выступал против власти президента Виктора Януковича. Однако власть, пришедшая ему на смену, по оценке Кивы «полностью курировалась американским посольством», и политик постепенно изменил свои взгляды.

По его словам, окончательно на позицию мира с Россией он встал в 2017 году, в то же время он возглавил Социалистическую партию Украины. От нее он в 2019-м баллотировался в президенты, в первом туре набрал 0,03%.

В апреле прошлого года Кива обвинил власти в Киеве в намерении убить его после провала «всех попыток похищения» и требования об экстрадиции по статье о государственной измене за публичное поздравление Владимира Путина с днем рождения. Ввиду этого он заявил о планах просить политического убежища в России.

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Материал дополняется.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Верховная рада Украины депутат

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