Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья для службы

Ведомство сообщило, что намерено усовершенствовать «требования к состоянию здоровья» тех, кто встает на воинский учет, кого призывают на службу или кто заключает контракты с Минобороны. Какими будут изменения, неясно

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Минобороны предложило изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта военной операции». Информация о подготовке такого нормативного акта появилась в базе проектов документов, однако в ней нет текста проекта.

В карточке говорится, что проект постановления правительства «направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы».

Документ будет вносить изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Оно, в частности, оговаривает, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам присваивается та или иная категория годности к военной службе.

Также оно регулирует процесс обследования и освидетельствования граждан при поступлении на военную службу и в иных связанных с этим случаях.

Общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.

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В прошлом году изменить критерии годности к военной службе и исключить некоторые болезни, при которых призывник признается негодным к службе, предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В частности, она упоминала в числе тех заболеваний, при которых призывников не берут в армию, плоскостопие и сколиоз.

Сейчас предусмотрены следующие категории годности к армии:



А — годен;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен (например, при эпилепсии, бронхиальной астме тяжелой степени, артритах со значительным нарушением функций и т.д.).

Категории Б, В, Г присваиваются в зависимости от степени выраженности заболеваний, также категория годности может различаться при одной болезни в зависимости от графы (они различаются тем, что относятся к разным группам — те, кто впервые становится на учет; призывники; контрактники и офицеры запаса).

1 декабря Владимир Путин подписал указ о штатной численности вооруженных сил, согласно которому она повысится до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Прошлым указом от августа 2022 года штатная численность была определена в 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих.