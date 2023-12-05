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Военная операция на Украине ,  
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Непал обратился к России после гибели шести граждан страны

Сюжет
Военная операция на Украине
Катманду попросил вернуть тела шести погибших. Премьер-министр Непала заявил, что граждане страны есть в армиях и России, и Украины
Катманду, Непал
Катманду, Непал (Фото: Narayan Maharjan / Zuma / ТАСС)

МИД Непала сообщил о гибели шестерых граждан этой страны, которые участвовали в военных действиях на Украине на стороне России, еще один попал в плен. Заявление ведомства приводит AFP.

Министерство получило информацию, что непальцы вступили в российскую армию, говорится в сообщении. 

В МИДе сообщили, что Катманду обратился к российской стороне с просьбой отправить тела погибших в Непал и предоставить компенсации их семьям. Власти предпринимают дипломатические усилия для освобождения своего гражданина из плена.

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Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Власти также попросили Россию «не вербовать непальцев в армию», а своих граждан — не вступать в состав Вооруженных сил каких-либо стран, которые находятся в состоянии военного конфликта, передает Reuters. С аналогичным призывом к непальцам МИД обращался и в августе.

Агентство отмечает, что непальские солдаты служат в том числе в рядах британской и индийской армий, с этими странами у Катманду есть соответствующая договоренность, а с Москвой — нет.

РБК направил запрос в посольство России в Непале.

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Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил изданию Kathmandu Post, что граждане его страны есть в Вооруженных силах как России, так и Украины. По оценкам посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, в российской армии «в качестве наемников» — 150–200 человек. Сколько из них могут участвовать в военных действиях, непальская сторона не уточнила.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Непал Военная операция на Украине Вооруженные силы Армия
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