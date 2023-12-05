Непал обратился к России после гибели шести граждан страны
МИД Непала сообщил о гибели шестерых граждан этой страны, которые участвовали в военных действиях на Украине на стороне России, еще один попал в плен. Заявление ведомства приводит AFP.
Министерство получило информацию, что непальцы вступили в российскую армию, говорится в сообщении.
В МИДе сообщили, что Катманду обратился к российской стороне с просьбой отправить тела погибших в Непал и предоставить компенсации их семьям. Власти предпринимают дипломатические усилия для освобождения своего гражданина из плена.
Власти также попросили Россию «не вербовать непальцев в армию», а своих граждан — не вступать в состав Вооруженных сил каких-либо стран, которые находятся в состоянии военного конфликта, передает Reuters. С аналогичным призывом к непальцам МИД обращался и в августе.
Агентство отмечает, что непальские солдаты служат в том числе в рядах британской и индийской армий, с этими странами у Катманду есть соответствующая договоренность, а с Москвой — нет.
РБК направил запрос в посольство России в Непале.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил изданию Kathmandu Post, что граждане его страны есть в Вооруженных силах как России, так и Украины. По оценкам посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, в российской армии «в качестве наемников» — 150–200 человек. Сколько из них могут участвовать в военных действиях, непальская сторона не уточнила.