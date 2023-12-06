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Политика ,  
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Politico сообщила о смерти экс-главы МИД Китая

Politco: экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток
По данным Politico, замминистра МИД России прилетел летом в Пекин и рассказал Си Цзиньпину о предательстве главы МИД Китая, после чего того сняли с поста, а к декабрю он был уже мертв
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган, отстраненный в июле от своей должности, умер в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где проходят лечение высшие должностные лица страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, приближенные к высшим должностным лицам Китая.

Цинь Ган внезапно пропал после того, как 25 июня встретился с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Андреем Руденко.

По словам источников Politico, российский замминистра посетил Пекин, чтобы оповестить Си Цзиньпина: «его министр иностранных дел и несколько высших офицеров армии Китая были скомпрометированы западными спецслужбами». Речь идет о главном командующем ракетными войсками Ли Ючао, его заместителе Лю Гуанбине и бывшем заместителе Чжан Чжэньчжуне, которые перестали появляться на публике в то же время, что и глава МИДа. Руденко рассказал, что они передали западным разведкам «ядерные секреты» Китая, пишет Politico.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Politico пишет, что китайский лидер действует параноидально и зачищает ряды высших чиновников, среди которых ведущие экономисты, из-за подозрений в предательстве. В этом году несколько других действующих и отставных высокопоставленных офицеров армии были задержаны, как минимум один бывший заместитель командующего У Гохуа умер от «неустановленной болезни».

Кроме того, пишет издание, с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012-м сотни старших офицеров армии и тысячи высших партийных чиновников были арестованы, исчезли или «покончили с собой» — были доведены до суицида или их убийство было обставлено как суицид. В отставку в октябре был отправлен министр обороны Китая Ли Шанфу.

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Другим «зловещим признаком» издание называет смерть бывшего премьера Китая Ли Кэцяна в возрасте 68 лет — человек на этой должности занимает второе место в иерархии китайской власти. Официально у него случился сердечный приступ в бассейне, несмотря на то что за его здоровьем следили одни из лучших в мире врачей, а после его смерти Си Цзиньпин поручил существенно сократить траур по Ли Кэцяну.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Politico приводит в пример ситуацию одного высокопоставленного китайского чиновника в экономической сфере, который регулярно участвовал в международных конференциях. Он рассказал изданию, что больше не может посещать мероприятия вне Китая, как и говорить по телефону. Соратник этого чиновника сообщил, что против него заведено дело об «излишней близости к США» и «возможном шпионаже».

ЦРУ отмечало, что разведка успешно действует в Китае. «Мы добились прогресса, и в последние годы мы очень усердно работаем над тем, чтобы гарантировать, что у нас есть сильные возможности человеческой разведки в дополнение к тому, что мы можем получить с помощью других методов», — говорил глава ведомства Уильям Бернс летом 2023 года.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Китай Цинь Ган Андрей Руденко МИД МИД Китая Си Цзиньпин

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