Власти назвали фейками рекомендации покупать йодид калия в Саратове

Жителям Саратовской области после атаки на базу дальней авиации в Энгельсе стали поступать звонки неизвестных с «рекомендациями от Роспотребнадзора». В ведомстве назвали эти рекомендации фейками

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предупредило жителей региона о звонках злоумышленников, которые рекомендуют покупать йодид калия после инцидента на аэродроме в Энгельсе. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что от жителей области стали поступать жалобы на звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Злоумышленники рекомендовали не только купить йодид калия после происшествия на аэродроме «Энгельс», но и по возможности покинуть прилегающие к нему районы.

«Подчеркиваем, что управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет», — отметили в ведомстве.

Минобороны России сообщило, что утром 5 декабря ВСУ предприняли попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — заявили в ведомстве. Еще четверо получили ранения. Не уточняется, на каком из двух аэродромов находились погибшие и раненые. В Минобороны уточнили, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО. Обломки упавших дронов повредили обшивку корпуса двух самолетов.

Утром 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный — это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 24 февраля он не принимает гражданские суда, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.