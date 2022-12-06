Минобороны: ВС России наносили удары по оборонной системе и объектам энергетики Украины

Минобороны заявило о срыве выпуска вооружений на украинских заводах

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На оборонных предприятиях Украины прекращен выпуск и ремонт украинского оружия в результате массированного удара высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил России, который был нанесен накануне. Об этом сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

Согласно сообщению, российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины, все цели были достигнуты.

«В результате прекращен выпуск и ремонт украинского оружия на оборонных предприятиях, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для украинской армии, в том числе иностранного производства, затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

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