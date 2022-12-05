Парламент Монголии поддержал введение режима ЧП в Улан-Баторе

Большинство присутствующих на заседании парламента Монголии депутатов поддержали предложение о введении чрезвычайного положения в столице страны — Улан-Баторе, передает news.mn. Издание пишет, что для введения такого режима нужен указ президента Монголии.

4 декабря в столице Монголии начались акции протеста против коррупции и разворовывания недр страны. К вечеру участники акции у здания правительства в Улан-Баторе разошлись, однако на следующий день протесты возобновились. Демонстранты пытались прорваться в здание правительства, в результате давки известно о четырех пострадавших.

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