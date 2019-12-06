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Порошенко посоветовал властям Украины строить стену на границе с Россией
Таким образом экс-президент отреагировал на слова помощника Владимира Зеленского, который пообещал построить стену на границе с Донбассом в случае неудачных переговоров с Россией в «нормандском формате»
Экс-президент Украины Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший украинский президент Петр Порошенко. Трансляция передачи велась в YouTube.

Во время выступления Порошенко привел слова помощника нынешнего президента Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Украина собирается «строить стену» на границе с Донбассом. «Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий? <...> Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — сказал Порошенко.

По его словам, если сторонам не удастся прийти к соглашению по Донбассу в рамках «нормандского саммита», «ничего страшного» не случится. «Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство. И все будет хорошо», — заявил экс-президент.

Политика
Помощник Зеленского допустил строительство стены на границе с Донбассом

Ермак заявил о строительстве стены на границе с Донбассом в том случае, если Киев не сможет договориться о прекращении огня и обмене пленным на саммите в «нормандском формате» в Париже, который пройдет 9 декабря. «Мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться», — говорил он. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РБК назвала слова помощника Зеленского «категоричными и неосторожными». По ее мнению, такие заявления создают политическую напряженность перед переговорами во Франции.

Авторы: Гаяна Демурина, Артём Губенко
Теги: Украина, Донбасс, «нормандский формат», Петр Порошенко
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