Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Денис Пушилин заверил, что украинских гвардейцев на территорию ДНР не пустят. В ЛНР идею президента Украины назвали неприменимой

Денис Пушилин (Фото: EPA / ТАСС)

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».

Источник Еспресо.TV сообщил, что согласно идее Зеленского в состав муниципальной стражи должны войти в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и представители самопровозглашенных республик Донбасса.

«Никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на его сайте.

Глава ДНР заверил, что на территории самопровозглашенной республики «полноценно работают правоохранительные органы», которые справляются с обязательствами по обеспечению порядка в государстве. Пушилин также посоветовал создать «муниципальную стражу» в Киеве, где, по его словам, происходит разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок.

В то же время представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что идея Зеленского «слишком креативна» и неприменима в реальной жизни.