Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев

Россия потеряла первое место в списке угроз США, следует из ежегодного опроса аналитического центра Reagan Institute. Вместо нее главной угрозой стал Китай. При этом возросла доля американцев, считающих Москву союзником

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Американцы считают, что наибольшую угрозу для США представляет Китай, следует из результатов ежегодного опроса Reagan Institute, опубликованных на сайте организации. Доля респондентов, считающих Китай главной угрозой, составила 28%. На втором месте — Россия, ее главной угрозой считают 25%. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Третье место в списке угроз заняла Северная Корея (14%), четвертое — Иран (9%). Опрос Reagan Institute проводился в конце октября, выборка составила более 1 тыс. человек.

Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса. Врагом Россию назвали 71% респондентов — на 2% меньше, чем год назад (доля неопределившихся составила 2% в 2018 году и 7% в 2019-м). Среди главных угроз, которые связаны с Россией, опрошенные американцы назвали спонсирование кибератак против США (24%), помощь враждебным Америке державам (21%) и ядерную угрозу (16%). В то же время 51% респондентов поддержал решение президента США Дональда Трампа сократить контингент в Сирии, чье правительство пользуется поддержкой России.

Угрозу Китая американцы воспринимают прежде всего через призму экономического соперничества, следует из опроса. О том, что Пекин является экономической угрозой, заявили 64% респондентов. Военной угрозой Китай считают 15%. При этом 72% опрошенных опасаются усиления торговой войны между США и Китаем и повышения риска конфликта между странами.

Американцы также позитивно оценивают НАТО. Положительно к альянсу относится 62%, негативно — 22%. При этом большинство респондентов (58%) считают, что союзники США должны вносить больший вклад в финансирование альянса. Кроме того, 86% опрошенных заявили, что доверяют военным силам США.

Как показали данные опубликованного 18 ноября опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе: 52% россиян характеризуют их как «напряженные», 20% — как «прохладные» или «враждебные» (13%).