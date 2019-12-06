Китай ввел ограничения против работающих в стране американских дипломатов

Это стало ответом на меры Госдепа, принятые в октябре. Тогда США ввели ограничения против китайских дипломатов и 28 компаний, которые, по данным Вашингтона, причастны к преследованиям уйгуров

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Китай ввел ограничительные меры в отношении американских дипломатов, работающих в стране. Об этом на брифинге объявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает CCTV.

Это стало ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре этого года, пояснила она. Посольство США в КНР уведомили об ответных мерах 4 декабря.

«Мы вновь призываем Соединенные Штаты исправить свои ошибки, отменить соответствующие решения и предоставить поддержку и удобство китайскому дипломатическому и консульскому персоналу», — добавила представитель МИДа.

О каких именно ответных мерах идет речь, она не уточнила. Накануне СМИ сообщали, что американских дипломатов, базирующихся в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду, Шеньяне и Ухане, обяжут уведомлять МИД о любых встречах с представителями местных органов власти и образовательными и исследовательскими институтами за пять дней.