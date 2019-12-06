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Китай ввел ограничения против работающих в стране американских дипломатов
Это стало ответом на меры Госдепа, принятые в октябре. Тогда США ввели ограничения против китайских дипломатов и 28 компаний, которые, по данным Вашингтона, причастны к преследованиям уйгуров
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Китай ввел ограничительные меры в отношении американских дипломатов, работающих в стране. Об этом на брифинге объявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает CCTV.

Это стало ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре этого года, пояснила она. Посольство США в КНР уведомили об ответных мерах 4 декабря.

«Мы вновь призываем Соединенные Штаты исправить свои ошибки, отменить соответствующие решения и предоставить поддержку и удобство китайскому дипломатическому и консульскому персоналу», — добавила представитель МИДа.

О каких именно ответных мерах идет речь, она не уточнила. Накануне СМИ сообщали, что американских дипломатов, базирующихся в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду, Шеньяне и Ухане, обяжут уведомлять МИД о любых встречах с представителями местных органов власти и образовательными и исследовательскими институтами за пять дней.

Политика
США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров

8 октября Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где проживают уйгуры, и массовым задержаниям. В Госдепе заявили, что работающие в США китайские дипломаты с 16 октября будут обязаны заранее сообщать о любых контактах с представителями властей на территории США.

Минторг США также сообщил, что санкции вводятся против 28 китайских организаций из-за преследования уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства. Ограничения затронули экспорт и реэкспорт, также они предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

Пекин посчитал, что введенные Вашингтоном визовые запреты и ограничения нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения. Власти КНР отметили, что в Синьцзяне «нет проблемы прав человека», а обвинения США являются предлогами для вмешательства во внутренние дела.

В августе 2018 года на заседании Управления верховного комиссара ООН член комитета по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл заявил, что в Китае до 1 млн этнических уйгуров содержатся в месте, напоминающем «огромный лагерь для интернированных». Еще 2 млн уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств, по его утверждению, находятся в «политических лагерях для идеологической обработки».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, дипломаты
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