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Путин поручил создать учебник по национальной политике для госслужащих
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Путин поручил создать учебник по национальной политике для госслужащих
Политика, 18:39
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Путин поручил создать учебник по национальной политике для госслужащих
Созданием пособия займется правительство совместно с Российской академией наук, доклад о проделанной работе должен быть представлен главе государства до конца августа 2019 года
Президент РАН академик Александр Сергеев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям поручил правительству и Российский академии наук (РАН) разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики страны. Об этом говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за разработку учебника назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РАН академик Александр Сергеев, они должны отчитаться об итогах работы до 31 августа 2019 года. Отмечается, что учебник будет предназначен для государственных и муниципальных служащих, которые обучаются по дополнительным профессиональным программам.

По итогам заседания Путин также поручил до 1 марта 2019 года скорректировать приоритетные направления и положения программы «Реализация государственной национальной политики».

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Политика

До конца марта власти должны рассмотреть создание центра пространственного анализа на базе Совета по изучению производительных сил при Минэкономразвития.

Также до мая в программу реализации нацполитики должны внести изменения, касающиеся финансовой поддержки национально-культурных автономий на конкурсной основе. Кроме того, РЖД и Российскому историческому обществу поручили до июня представить историко-просветительские проекты на объектах железнодорожного транспорта.

В феврале 2016 года Путин назвал патриотизм единственной национальной идеей России. Президент призвал говорить о национальной идее «на всех уровнях», отметив, что идея патриотизма «не идеологизирована, не связана с работой партии или какой-то общественной структуры».

В октябре того же года он заявлял, что национальными интересами для страны является то, «что хорошо для русского человека и вообще для народов России». По словам Путина, претворение национальных интересов в жизнь возможно только в диалоге с международным сообществом. В феврале 2018 года Путин назвал патриотизм одной из черт характера русского народа. 

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Владимир Путин , национальная идея , Государственная политика
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