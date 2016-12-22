Путин назвал патриотизм чертой характера русского народа

Президент России Владимир Путин считает, что одной из черт русского народа является патриотизм. Об этом он заявил на торжественном вечере, ​посвященном Дню защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.

«Патриотизм — в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых, самых тяжелых испытаний», — сказал Путин.

В 2017 году Путин говорил, что в генетический и культурный код российского народа входят «верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне».

20 февраля актер Алексей Серебряков в интервью журналисту Юрию Дудю сказал, что «сила, наглость и хамство» являются составляющими национальной идеи России. Многие деятели культуры отреагировали на высказывание артиста. Так, режиссер Андрей Кончаловский сказал, что российская национальная идея — это сплоченность народа, когда родине угрожает опасность.



