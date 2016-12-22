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Треть россиян высказались за налаживание отношений с Западом
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Треть россиян высказались за налаживание отношений с Западом
Политика, 02:53
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Треть россиян высказались за налаживание отношений с Западом
За год до 36% возросло количество россиян, которые считают необходимым налаживать отношения с западными странами. В то же время большинство относится к ним негативно
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За год число россиян, считающих необходимым «определенно налаживать» отношения с США и Европой, выросло с 24% до 36%, приводит газета «Коммерсантъ» данные опроса «Левада-центра».

Большинство — 43% — выбрали ответ — «скорее да». Только 16% сказали, что налаживать отношения с западными странами не нужно.

Возросла обеспокоенность россиян санкции, свидетельствуют данные опроса. Количество респондентов, которые сказали, что их «не слишком беспокоят» политические и экономические санкции западных стран против России, сократилось за год с 40% до 33%. В то же время втрое выросло количество тех, кого санкции «очень беспокоят» — с 7% до 20%. Только 23% опрошенных сказали, что санкции их «совершенно не беспокоят».

Число тех, кто «очень обеспокоен» международной изоляцией России выросло с 8% до 21% за год. 22% опрошенных (против 21% годом ранее) сказали, что эта проблема беспокоит их «довольно сильно». Впрочем, 33% выбрали своим ответом — «не слишком беспокоит». Такой вариант остается самым популярным с декабря 2014 года. 19% респондентов сказали, что изоляция их совершенно не беспокоит.

При этом россияне продолжают негативно относиться к Западу: 57% сказали, что «в основном плохо» и «очень плохо» относятся к США, 49% негативно относятся к странам Евросоюза. ​

Опрос проводился 22-28 ноября среди 1,6 тыс. человек в 52 регионах России.

В разговоре с изданием гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков предположил, что граждане «ежедневно стали испытывать на себе, что такое санкции и контрсанкции». По его словам, «недовольство от повышения цен, введения дополнительных акцизов и налогов» накапливалось давно, но компенсировалось «то крымским подъемом, то президентской кампанией». Но теперь «люди стали все меньше понимать смысл действий властей и все больше испытывать страх перед войной», — сказал он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: антироссийские санкции , Запад
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