Политологи назвали электоральные риски для власти в 2019 году

Результаты выборов в Хакасии и ситуация вокруг кампании в Приморье выявили ряд рисков для власти — от роста «элитной вольницы» до востребованности неизвестных кандидатов, утверждается в докладе фонда «Петербургская политика»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Угрозы для власти

В новом докладе фонда «Петербургская политика» (есть у РБК) его эксперты проанализировали вероятность сохранения в ближайшее время электоральных рисков, выявленных во время осенних избирательных кампаний.

По итогам выборов главы Хакасии и победы на них коммуниста Валентина Коновалова политологи делают вывод, что негативная по отношению к власти мобилизация избирателей может сохраняться на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Попытки ее «размывания» с помощью кадрового обновления без сущностных политических изменений успеха не имеют, считают авторы доклада.

Другие риски показала продолжающаяся кампания по выборам главы Приморья. Именно с исходом приморских выборов в «Петербургской политике» связывают особенности будущей подготовки к губернаторским выборам следующего года. К таким гипотетическим рискам они относят следующие факторы:

общая неготовность властной системы к радикальному усложнению задач;

к радикальному усложнению задач; возможный рост «элитной вольницы» в случае накопления прецедентов избавления элитами от конфликтного губернатора с помощью выборов;

в случае накопления прецедентов избавления элитами от конфликтного губернатора с помощью выборов; прецедент запуска врио губернатора «антимосковской» повестки и легкой мобилизации на «антимосковской» волне под знаменами оппозиции;

и легкой мобилизации на «антимосковской» волне под знаменами оппозиции; востребованность оппозиционных кандидатов со стартовыми низкими известностью и антирейтингом (их сложнее делать мишенями контрпропаганды);

со стартовыми низкими известностью и антирейтингом (их сложнее делать мишенями контрпропаганды); дефицит собственных повесток у глав регионов на фоне рисков снижения качества федеральной повестки и общего ухудшения социальных настроений;

у глав регионов на фоне рисков снижения качества федеральной повестки и общего ухудшения социальных настроений; экономическая ситуация и бюджетная политика (при нисходящем тренде в экономике и необходимости сокращать распределяемые ресурсы);

и бюджетная политика (при нисходящем тренде в экономике и необходимости сокращать распределяемые ресурсы); легкая концентрация антирейтинга власти вследствие ее малоудачных шагов и генерирования негативной повестки, что особенно заметно на фоне ряда неоднозначных заявлений чиновников разного уровня по социальной повестке в последние месяцы.

В случае неудачи врио губернатора Олега Кожемяко на выборах в Приморье местные элиты получат прецедентный сигнал, что можно менять назначенца из Москвы (или прежнего губернатора) с помощью выборов, прокомментировал РБК выводы доклада президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Главной угрозой для власти он называет ее способность притягивать антирейтинг, как это было у проигравших выборы прежних глав Владимирской области и Хакасии — Светланы Орловой и Виктора Зимина: «Если такая способность есть — то экономика и собственная активность вторичны».

Политолог-регионалист Ростислав Туровский в целом согласен с приведенным списком рисков, которые должны учитываться губернаторами и врио глав регионов. Он считает, что возможность продвижения малоизвестных кандидатов нельзя переносить на всех технических оппонентов губернаторов, поскольку в некоторых регионах остаются и сильные представители парламентской оппозиции. Среди таких фигур Туровский назвал депутатов Думы от справедливороссов Олега Шеина в Астраханской области, Валерия Гартунга — в Челябинской, депутата от ЛДПР Сергея Катасонова — в Оренбургской. В таком случае как с самими кандидатами, так и с их партиями властям придется торговаться, заметил политолог.

Со списком рисков от «Петербургской политики» соглашается и политконсультант Дмитрий Фетисов. Главы регионов не работают над мониторингом протестной активности, добавил Фетисов. ​Он считает, что, даже не дожидаясь итогов выборов в Приморье, можно говорить, что эта кампания стала прецедентом, и многим врио на фоне растущей социально-политической напряженности в 2019 году избираться будет тяжело. «Играет роль и личностный фактор. Оказавшись в регионах, многие врио вместо того, чтобы попытаться понять региональные реалии, продолжают работать так же, как будто находятся в московских кабинетах», — указал Фетисов.

Регионы в зоне риска

Эксперты «Петербургской политики» также создали карту электоральных рисков на выборах глав регионов 2019 года. К зонам с высокими рисками они отнесли Мурманскую, Сахалинскую и Волгоградскую области, а также Ставропольский край и Санкт-Петербург.

К регионам с кампаниями умеренных рисков отнесены Башкирия, Калмыкия и Курская область. В категорию «растущие риски» попали Вологодская, Оренбургская, Курганская, Липецкая, Челябинская, Астраханская области, Забайкальский край и Республика Алтай.

Выделение в рейтинге регионов с низкими рисками не вызывает больших сомнений, но авторы рейтинга слишком большую группу субъектов включили в категорию «растущие риски», говорит политолог Туровский. По его мнению, Вологодская область «больших проблем не будет создавать на выборах», а Забайкальский край — наоборот, очень сложный регион, где губернатору тяжело переломить протестные настроения. К регионам с высокими рисками он отнес и попавшую в «среднюю категорию» Челябинскую область.

При этом из зоны высоко риска Туровский предлагает убрать Петербург, где за последний месяц ситуация стала стабилизироваться в интересах врио губернатора Александра Беглова. «В целом наиболее высокие риски связаны не со столичными регионами, а с проблемной глубинкой», — заключил политолог.