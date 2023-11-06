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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Олега Моргуна
Сюжет
Военная операция на Украине
Олег Моргун был мэром Мариуполя с января этого года. Прежде он руководил Ясиноватой и Новоазовским районом ДНР. Пушилин при назначении называл его «опытным управленцем»
Олег Моргун
Олег Моргун (Фото: Александр Сухов / РИА Новости)

Мэр Мариуполя Олег Моргун отправлен в отставку, соответствующий указ подписал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы ДНР.

Кто займет этот пост вместо Моргуна, пока неизвестно. «Донецкому агентству новостей» в пресс-службе мэрии пояснили, что пока он будет исполняющим обязанности, нового главу выберет городской совет.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022-го после ожесточенных боев. По итогам референдума осенью того же года город вместе с ДНР вошел в состав России.

Моргун был назначен на эту должность в январе этого года. Ранее он был главой администрации Новоазовского района ДНР (находился под контролем республики до начала спецоперации). Районом Моргун руководил до 2016 года. После этого он на несколько лет возглавил город Ясиноватая, а в 2019 году — вновь вернулся на пост главы Новоазовского района.

ТАСС пишет, что Моргун — уроженец Винницкой области, до событий 2014 года он жил в Мариуполе, работал в местном МВД.

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Пушилин, комментируя его назначение в январе, говорил о Моргуне как об «опытном управленце», который «знаком со спецификой восстановления территорий» и выступал «как кризис-менеджер», будучи главой Ясиноватой. Упоминая работу Моргуна на посту руководителя Новоазовского района, глава ДНР отмечал, что управленец обеспечивал взаимодействие бизнеса с властями, развивал в непростых условиях туристический кластер, привлекал инвестиции.

Мариуполь в ходе боев был сильно разрушен. Олег Моргун в июне заявлял, что администрация Мариуполя рассчитывает полностью восстановить его за три года.

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Мариуполь ДНР
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