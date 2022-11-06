WP узнала об отправке самолетов США в сторону Ирана

WP: США отправили самолеты в сторону Ирана после данных об атаке на Саудовскую Аравию

Центральное командование ВС США направило туда военные самолеты после предупреждения разведки о готовящейся атаке Тегерана на цели в Саудовской Аравии, пишет газета

Центральное командование Вооруженных сил США направило военные самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана после данных разведки о готовящихся атаках Тегерана на цели в Саудовской Аравии, пишет The Washington Post.

Несмотря на разногласия из-за решения Эр-Рияда сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+, противодействие Ирану является неотъемлемой частью стратегических интересов США в Персидском заливе.

«Centcom [Центральное командование США] приверженj нашему давнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией», — сказал представитель командования Джо Буччио, не раскрыв деталей.

Соединенные Штаты сохраняют значительное присутствие в регионе, включая истребители F-22 в Саудовской Аравии. В стране также находятся около 2500 американских военнослужащих США, многие из которых участвуют в разведывательной работе и обучении. Кроме того, Соединенные Штаты поставляют почти три четверти всех систем вооружения, используемых саудовскими военными. Саудовская Аравия закупила две ракеты класса «воздух-воздух» и ракеты для ПВО Patriot. Еще один заказ на 300 ракет Patriot стоимостью более $3 млн за единицу был одобрен Госдепартаментом в августе, после визита президента Джо Байдена в королевство, пишет издание.

Саудовская Аравия и США в начале недели повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил после предупреждения о готовящейся атаке Ирана. Разведданными с США поделился Эр-Рияд, писала газета The Wall Street Journal. По данным издания, Тегеран готовит атаку на королевство, а также на иракский Эрбиль, чтобы попытаться отвлечь внимание от продолжающихся в стране массовых протестов. Они были спровоцированы гибелью 22-летней Махсы Амини, после того как ее арестовала полиция нравов за не так надетый хиджаб.