Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату

Республиканцы потеряют большинство в нижней палате после промежуточных выборов в США. Из-за этого у Трампа появятся новые препятствия для проведения внутренних реформ и он станет еще жестче во внешней политике, считают в Nordea

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reruters)

​Положение перед выборами

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых переизберут 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов. С наибольшей вероятностью республиканцы проиграют выборы в нижнюю палату, несмотря на то что сейчас они удерживают там уверенное большинство, но сохранят преимущество в сенате, предсказывает один из крупнейших европейских банков Nordea.

Главный стратег банка Ян фон Герих подготовил несколько сценариев исхода выборов с точки зрения их влияния на внутреннюю и внешнюю экономическую политику Белого дома. В пяти из восьми последних промежуточных выборов президентская партия теряла контроль над хотя бы одной палатой конгресса, напоминает он.

Сейчас у республиканцев 236 мест в палате представителей, у демократов — 193, еще шесть кресел остаются свободными. В сенате республиканцы занимают 50 мест, демократы — 49. Одно место остается вакантным после смерти сенатора Джона Маккейна​.

Победу демократов на выборах в нижнюю палату также предсказывает RealClearPolitics. По данным агрегатора, в конце августа их преимущество составляло почти 9% (48 против 39,1%). В пересчете на места это 201 кресло против 191. Непредсказуемым результат выглядит пока для 43 мест, но из них только два принадлежат демократам. Шансы демократов получить большинство в нижней палате при таком раскладе — 65%, предсказывает PredictWise.​

В сенате ситуация другая. Там республиканцам надо отстоять всего девять мест, тогда как демократам — переизбрать 26 сенаторов. Дополнительная сложность для последних заключается в том, что десять из переизбираемых ими сенаторов представляют штаты, большинство в которых на президентских выборах 2016 года досталось действующему президенту США республиканцу Дональду Трампу. Причем только один республиканец будет переизбираться от штата, в котором в 2016 году победила демократический кандидат в президенты Хиллари Клинтон. По данным RealClearPolitics, пока республиканцы могут рассчитывать на 47 кресел, демократы — на 43. Результаты распределения оставшихся мест выглядят равновероятными. В целом шанс республиканцев получить ​большинство на выборах в Сенат — 71%.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Разделенный» конгресс

Скорее всего, в ближайшем электоральном цикле в США будет «разделенный» Конгресс, где республиканцы контролируют Сенат, а демократы — Палату представителей. Это будет означать, что Трампу придется учитывать интересы обеих партий при принятии решений, особенно из области внутренней политики. Крупные законодательные инициативы, вероятнее всего, будут блокироваться демократическим большинством в нижней палате, считают в Nordea. Достичь межпартийного компромисса Трампу будет сложно с учетом присущей ему конфликтности. Такой сценарий несет риски очередного кризиса при решении вопросов о финансировании правительства и о повышении потолка госдолга, следует из обзора банка.

Неудачи во внутренних делах могут заставить Трампа сконцентрироваться на внешней повестке и на проблемах, для решения которых ему не понадобится одобрение конгресса, считают в Nordea. Это будет означать дальнейшее ужесточение позиции в переговорах с торговыми партнерами и увеличение пошлин. Торговая война между Китаем и США может выйти за рамки двустороннего противостояния и распространиться на ЕС. К тому же главе Белого дома придется чаще пользоваться своими привилегиями, в частности издавать президентские указы.

Ужесточение торговой войны и невозможность предотвратить повышение ставок в 2020 году ухудшит перспективы роста, в результате чего Федеральная резервная система (ФРС) скорее всего возьмет паузу в повышении ставок, предпосылки для увеличения доходности облигаций ослабнут, а давление на доллар незначительно уменьшится. В Nordea допускают укрепление доллара в краткосрочной перспективе на фоне повышения пошлин и торговых войн, однако считают, что общий эффект для американской валюты будет негативным.​

«Черные лебеди»

В случае, если республиканцы сохранят большинство в обеих палатах, что маловероятно, или в дополнение к нему получат еще и квалифицированное большинство в Сенате, что еще маловероятней, Трамп сможет уверенно продолжать свою политику, делают вывод в Nordea. Республиканская партия, по мнению банка, сплотится вокруг президента — такой победой на этих промежуточных выборах она будет во многом обязана именно ему.

Этот сценарий, говорится в сообщении, приведет к еще большему уменьшению налогов, а также ужесточению иммиграционных законов и, возможно, Белый дом предпримет еще одну попытку реформы здравоохранения. На внешнеполитическом и торговом направлении Трамп, вероятно, продолжит действовать жестко, но будет чувствовать меньшее давление и, возможно, станет готов к компромиссным предложениям.

Сценарий, при котором республиканская партия потеряет большинство в обеих палатах, также маловероятен, однако если это произойдет, демократы и республиканцы смогут объединиться в вопросе повышения расходов на инфраструктуру, что обеспечит рост экономики в долгосрочной перспективе, отмечает Nordea. Внешняя политика Трампа будет такой же, как при сценарии, когда​ республиканцы удерживают большинство в Сенате, но проигрывают в нижней палате. ФРС возьмет паузу при повышении ставок, доходность облигаций окажется под прессингом, а давление на доллар, напротив, ослабнет, отмечают в банке.​​

Сценарий, когда демократы выигрывают выборы в обе палаты, а также получают конституционное большинство в сенате, в Nordea считаю​т нереальным. В таком случае Трампу придется ветировать большинство инициатив демократов, а у конгресса появится больше возможностей для блокировки решений президента во внешней политике.

Банк также считает крайне маловероятным импичмент Трампа, так как для запуска такой процедуры нужно минимум две трети согласных в обеих палатах.