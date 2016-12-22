ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,89 67,66 EUR Нал. 79,61 78,29 USD Бирж. 68,11 -0,01 EUR Бирж. 78,72 -0,42 USD ЦБ. 68,27 +0,53 EUR ЦБ. 79,02 +0,38 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7375,70 +85,90 IMOEX 2335,18 -0,46% RTSI 1080,05 -0,47% Brent 78,33 +0,36% DJIA 25913,75 -0,20% Nasdaq 8092,61 -0,21%
Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату
Лента новостей
В Росздравнадзоре допустили закрытие 100 клиник пластической хирургии 18:11, Общество На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами 18:02, Политика Последствия тайфуна «Джеби» в Японии 18:02, Фотогалерея  Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста 18:02, Экономика В ДНР заявили о подготовке 12 тыс. украинских военных к наступлению 17:54, Политика Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату 17:50, Политика Глава РАН заявил о выделенных 400 млрд руб. на нацпроект «Наука» 17:38, Общество Ярмольник в суде сравнил ФСО с волком из басни Крылова 17:30, Общество В МИД Сирии заявили о поставках США оружия террористам через Украину 17:19, Политика Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море 17:10, Политика Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране 17:07, Бизнес СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Каире 17:04, Общество В России начнут сертифицировать криптотрейдеров 17:00, Крипто В Думе назвали неактуальным введение лицензий для видеоблогеров 16:59, Политика Как перестать переедать: 8 шагов к умеренному питанию 16:51, Pink В Минэкологии сообщили о выбросе сероводорода в Челябинске 16:48, Общество Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе сервиса 16:38, Технологии и медиа ЦИК не признала картинки на пачках кокаина рекламой «Единой России» 16:37, Общество В Грузию не пустили российских журналистов 16:34, Политика Минобороны построит в «Патриоте» третий по высоте православный храм мира 16:18, Общество Премьеры IFA: 6 самых интересных смартфонов 16:17, Стиль СМИ сообщили об ударе ВКС России по повстанцам в Сирии 16:12, Политика Сотрудник Центра «Э» на Северном Кавказе стал фигурантом дела о пытках 16:09, Общество Платформа Wirex запустила Ethereum-кошелек 16:09, Крипто Райффайзенбанк запустил внесение наличных в банкоматах Газпромбанка​ 16:07, Пресс-релизы В поисках соседей: как развивается рынок флэт-шеринга в России 16:06, Недвижимость Кремль прокомментировал слова Трампа об Идлибе 15:57, Политика От Mercedes X-Class до Lada Granta: главные новинки авторынка России 15:50, Авто 
Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату
Политика, 17:50
0
Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату
Республиканцы потеряют большинство в нижней палате после промежуточных выборов в США. Из-за этого у Трампа появятся новые препятствия для проведения внутренних реформ и он станет еще жестче во внешней политике, считают в Nordea
Дональд Трамп  (Фото: Kevin Lamarque / Reruters)

​Положение перед выборами

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых переизберут 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов. С наибольшей вероятностью республиканцы проиграют выборы в нижнюю палату, несмотря на то что сейчас они удерживают там уверенное большинство, но сохранят преимущество в сенате, предсказывает один из крупнейших европейских банков Nordea.

Главный стратег банка Ян фон Герих подготовил несколько сценариев исхода выборов с точки зрения их влияния на внутреннюю и внешнюю экономическую политику Белого дома. В пяти из восьми последних промежуточных выборов президентская партия теряла контроль над хотя бы одной палатой конгресса, напоминает он.

Сейчас у республиканцев 236 мест в палате представителей, у демократов — 193, еще шесть кресел остаются свободными. В сенате республиканцы занимают 50 мест, демократы — 49. Одно место остается вакантным после смерти сенатора Джона Маккейна​.

Трамп ответил на возможное участие Керри в выборах фразой «мне повезло»
Политика

Победу демократов на выборах в нижнюю палату также предсказывает RealClearPolitics. По данным агрегатора, в конце августа их преимущество составляло почти 9% (48 против 39,1%). В пересчете на места это 201 кресло против 191. Непредсказуемым результат выглядит пока для 43 мест, но из них только два принадлежат демократам. Шансы демократов получить большинство в нижней палате при таком раскладе — 65%, предсказывает PredictWise.​

В сенате ситуация другая. Там республиканцам надо отстоять всего девять мест, тогда как демократам — переизбрать 26 сенаторов. Дополнительная сложность для последних заключается в том, что десять из переизбираемых ими сенаторов представляют штаты, большинство в которых на президентских выборах 2016 года досталось действующему президенту США республиканцу Дональду Трампу. Причем только один республиканец будет переизбираться от штата, в котором в 2016 году победила демократический кандидат в президенты Хиллари Клинтон. По данным RealClearPolitics, пока республиканцы могут рассчитывать на 47 кресел, демократы — на 43. Результаты распределения оставшихся мест выглядят равновероятными. В целом шанс республиканцев получить ​большинство на выборах в Сенат — 71%.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Разделенный» конгресс

Скорее всего, в ближайшем электоральном цикле в США будет «разделенный» Конгресс, где республиканцы контролируют Сенат, а демократы — Палату представителей. Это будет означать, что Трампу придется учитывать интересы обеих партий при принятии решений, особенно из области внутренней политики. Крупные законодательные инициативы, вероятнее всего, будут блокироваться демократическим большинством в нижней палате, считают в Nordea. Достичь межпартийного компромисса Трампу будет сложно с учетом присущей ему конфликтности. Такой сценарий несет риски очередного кризиса при решении вопросов о финансировании правительства и о повышении потолка госдолга, следует из обзора банка.

Неудачи во внутренних делах могут заставить Трампа сконцентрироваться на внешней повестке и на проблемах, для решения которых ему не понадобится одобрение конгресса, считают в Nordea. Это будет означать дальнейшее ужесточение позиции в переговорах с торговыми партнерами и увеличение пошлин. Торговая война между Китаем и США может выйти за рамки двустороннего противостояния и распространиться на ЕС. К тому же главе Белого дома придется чаще пользоваться своими привилегиями, в частности издавать президентские указы.

Ужесточение торговой войны и невозможность предотвратить повышение ставок в 2020 году ухудшит перспективы роста, в результате чего Федеральная резервная система (ФРС) скорее всего возьмет паузу в повышении ставок, предпосылки для увеличения доходности облигаций ослабнут, а давление на доллар незначительно уменьшится. В Nordea допускают укрепление доллара в краткосрочной перспективе на фоне повышения пошлин и торговых войн, однако считают, что общий эффект для американской валюты будет негативным.​

«Черные лебеди»

В случае, если республиканцы сохранят большинство в обеих палатах, что маловероятно, или в дополнение к нему получат еще и квалифицированное большинство в Сенате, что еще маловероятней, Трамп сможет уверенно продолжать свою политику, делают вывод в Nordea. Республиканская партия, по мнению банка, сплотится вокруг президента — такой победой на этих промежуточных выборах она будет во многом обязана именно ему.

Этот сценарий, говорится в сообщении, приведет к еще большему уменьшению налогов, а также ужесточению иммиграционных законов и, возможно, Белый дом предпримет еще одну попытку реформы здравоохранения. На внешнеполитическом и торговом направлении Трамп, вероятно, продолжит действовать жестко, но будет чувствовать меньшее давление и, возможно, станет готов к компромиссным предложениям.

Сценарий, при котором республиканская партия потеряет большинство в обеих палатах, также маловероятен, однако если это произойдет, демократы и республиканцы смогут объединиться в вопросе повышения расходов на инфраструктуру, что обеспечит рост экономики в долгосрочной перспективе, отмечает Nordea. Внешняя политика Трампа будет такой же, как при сценарии, когда​ республиканцы удерживают большинство в Сенате, но проигрывают в нижней палате. ФРС возьмет паузу при повышении ставок, доходность облигаций окажется под прессингом, а давление на доллар, напротив, ослабнет, отмечают в банке.​​

Сценарий, когда демократы выигрывают выборы в обе палаты, а также получают конституционное большинство в сенате, в Nordea считаю​т нереальным. В таком случае Трампу придется ветировать большинство инициатив демократов, а у конгресса появится больше возможностей для блокировки решений президента во внешней политике.

Банк также считает крайне маловероятным импичмент Трампа, так как для запуска такой процедуры нужно минимум две трети согласных в обеих палатах.

Авторы: Александр Атасунцев, Олег Макаров.
Теги: Дональд Трамп , Промежуточные выборы , Nordea
Главное
Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Трамп опротестует публикацию итогов расследования «вмешательства России» Политика
Американские сенаторы потребовали раскрыть детали встречи Путина и Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter