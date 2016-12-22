«Красная Звезда» отчиталась о 30-кратном росте парка крылатых ракет

В годовщину назначения Сергея Шойгу главой Минобороны «Красная звезда» перечислила достижения армии под его руководством. Среди них назвали 30-кратное увеличение числа крылатых ракет и оснащение армии новыми системами вооружений

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В шестую годовщину назначения Сергея Шойгу министром обороны газета «Красная Звезда» вышла с большой статьей ​«Амбициозные задачи нужно ставить перед собой всегда» об успехах армии за время его руководства. В ней, в частности, говорится, что за это время количество высокоточных крылатых ракет в армии увеличилось в 30 раз. Шойгу возглавил Минобороны 6 ноября 2012 года.

«За шесть лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности. <...> В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз. Отечественное высокоточное оружие большой дальности доказало высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии», — говорится в статье.

Кроме того, в армии появились органы управления и специальные подразделения, которые планируют применение высокоточного оружия и готовят полетные задания для крылатых ракет. «В результате созданы полноценные группировки носителей ВТО, способные применять ракеты по целям на дальности до 4 тыс. км», — отмечает газета.

В материале также перечислены системы вооружений, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию: «высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, предназначенный для уничтожения наземных и морских целей; межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат», способный атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс; комплекс «Авангард», оснащенный планирующим крылатым боевым блоком; крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, которая имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета; подводный атомный беспилотный аппарат; лазерное оружие».

На угрожающих направлениях созданы «самодостаточные группировки войск». В частности, в Крыму в ее состав входит военно-морская база, армейский корпус, авиационная дивизия и дивизия ПВО. На вооружении фрегатов и подводных лодок Черноморского флота стоят крылатые ракеты «Калибр», а береговые войска приняли на вооружение ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». «В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и интересов России на Черном море», — пишет издание.