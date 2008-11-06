Кондолиза Райс гордится Бараком Обамой

Госдепартамент США сделает все возможное, чтобы передача власти избранному президенту страны Бараку Обаме была гладкой, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Будучи афроамериканкой, я горжусь тем, что Б.Обама стал первым чернокожим президентом США", - сказала она в интервью журналистам, передает Associated Press.

Сенатор-демократ из Иллинойса Б.Обама стал первым в истории афроамериканцем, избранным президентом США. И хотя окончательные итоги выборов будут подведены 6 января на заседании конгресса, уже сейчас ясно, что Б.Обама одержал убедительную победу над своим соперником - республиканцем Джоном Маккейном. Последний уже признал свое поражение.

Б.Обама получил значительно больше требующихся для избрания президентом 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Накануне президент России Дмитрий Медведев поздравил Б.Обаму с победой на выборах.