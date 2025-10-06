 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин передал в управление Росимуществу еще один актив Silgan

Путин передал в управление Росимуществу еще один актив американской Silgan
Речь идет о 100% долей ООО «Вонорус», принадлежащих Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH. Летом 2024 года два актива австрийского подразделения Silgan Holdings Austria перешли во временное управление государства
Фото: Gerd Fahrenhorst / Wikipedia
Фото: Gerd Fahrenhorst / Wikipedia

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу 100% долей ООО «Вонорус», принадлежащего «дочке» американской компании Silgan Metal Packaging (производитель металлической упаковки) — Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В июле 2024 года российские активы австрийского подразделения компании Silgan Holdings Austria — ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» (Московская область) и ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем» (Адыгея) — перешли во временное управление государства по указу Путина.

Из данных СПАРК следует, что «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» была зарегистрирована в России в 2011 году. Персонал компании — 15 человек, чистый убыток по итогам 2023 года — 298 млн руб. «Силган Метал Пэкаджинг Энем» была зарегистрирована в России в 2009 году. Доходы компании по итогам 2022 года составили почти 5 млрд руб., чистый убыток — 15 млн руб.

С апреля этого года «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем» управляет ООО «Энго» (Москва), следует из данных ЕГРЮЛ. 99% в «Энго» владеет «Корпорация развития Республики Адыгея», 1% — администрация Тахтамукайского района Адыгеи. «Энго» и «Корпорацией развития Республики Адыгея» руководит Алий Дедухов. 100% акций последней принадлежит республике.

Путин передал Росимуществу управление активом финской Fortum
Бизнес
Владимир Путин

До этого 100% «Силган Метал Пэкаджинг Энем» принадлежали Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH (Австрия), 100% «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» — Silgan Holdings Austria GmbH (Австрия).

Власти Адыгеи объяснили решение о передаче активов Росимуществу тем, что «фактическое бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника — резидента недружественных стран привело к приостановке производственной деятельности». Переход предприятий под управление «Корпорации развития Республики Адыгея» они связали с тем, что работа заводов является «неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и последующей реализации на продовольственном рынке соответствующих регионов Российской Федерации».

Согласно отчетности обоих российских заводов Silgan, в 2022 году совокупная выручка упала с 4,3 млрд руб. годом ранее до 3,6 млрд руб. А в 2023 году, согласно отчетности Silgan Holdings за прошлый год, в связи с конфликтом на Украине компания закрыла два предприятия в России. По итогам 2024 года завод в Ступино получил символическую выручку в размере 1 млн руб. при чистом убытке в 256,8 млн руб. Завод в Адыгее отчетность за этот период пока не опубликовал. Silgan Holdings продолжала владеть ООО «Вонорус» (Московская область), 100% долей принадлежали Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH.

Осенью 2024 года ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем» подало иск к Silgan Holdings Austria GmbH на 762,4 млн руб. в Арбитражный суд Адыгеи. Он касается «неосновательно удерживаемого аванса по договору поставки». Австрийская компания, в свою очередь, потребовала досрочного погашения займов, предоставленных «Силган Метал Пэкаджинг Энем».

