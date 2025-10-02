Минэнерго Украины оценило риски для населения после блэкаута на ЧАЭС

Минэнерго Украины: угрозы для населения после блэкаута на Чернобыльской АЭС нет

Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) устранены, сообщила глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук.

Она уточнила, что уровень радиации на объекте находится в норме. Угроз для населения нет.

В международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X уточнили, что на всех объектах, кроме нового безопасного конфайнмента (НБК), электричество восстановили благодаря подключению к альтернативному источнику питания. Питание НБК сейчас обеспечивают дизельные генераторы.

1 октября в Минэнерго Украины сообщили, что в результате обстрелов защитный саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС оказался без электричества. В ведомстве уточнили, что он является ключевым элементом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.