Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду
По Белгороду нанесен ракетный удар, в результате него погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи... Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, еще один человек ранен. Его доставляют в областную клиническую больницу с осколочным ранением легкого.
После удара на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством, на месте работают аварийные и оперативные службы.
Материал дополняется
