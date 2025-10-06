Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

По Белгороду нанесен ракетный удар, в результате него погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи... Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела», — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, еще один человек ранен. Его доставляют в областную клиническую больницу с осколочным ранением легкого.

После удара на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством, на месте работают аварийные и оперативные службы.

Материал дополняется