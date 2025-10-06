Путин назначил двух заместителей директора ФСИН

Заместителями Аркадия Гостева назначены генерал-майоры внутренней службы Андрей Кочуков и Андрей Шмидко. Оба до этого занимали посты врио замглавы ФСИН

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майоров внутренней службы Андрея Кочукова и Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), оба освобождены от занимаемых должностей. Соответствующий указ Путин подписал 6 октября.

Шмидко до этого занимал посты врио замглавы ФСИН и начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН. Кочуков также был врио замдиректора, руководил финансово-экономическим управлением ФСИН.

ФСИН с ноября 2021 года возглавляет генерал внутренней службы Аркадий Гостев. Прежний глава ведомства генерал-лейтенант Александр Калашников был уволен на фоне скандала с пытками в колониях. Сменивший его Гостев до этого был замминистра внутренних дел Владимира Колокольцева.