Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Украине необходимо достичь технологических изменений в сфере космоса. ВСУ демонстрировали в ней «вопиющую уязвимость», считает Залужный. По его словам, космические войска должны сделать упор также на разведку

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Украина отстает в сфере ракетно-космической отрасли, ее космическая инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы. Об этом бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил в статье для украинского портала «Милитарный».

По его мнению, «вопиющую уязвимость» продемонстрировал глобальный сбой работы в системе связи Starlink в марте. «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта», — уточнил он.

Залужный отметил, что космос должен как можно быстрее стать еще одной сферой, где Украине нужно достичь ключевых технологических изменений. «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях», — добавил он.

Также он обратил внимание на то, что ВСУ «все еще не имеют собственных функций по разведывательной деятельности на стратегическом уровне». По словам Залужного, среди вооружения ВСУ есть образцы, способные наносить поражение за пределами возможностей обзорной разведки отдельного разведывательного батальона.

«Разведывательные данные для планирования такого поражения и контроля прохождения таких средств пока функционально находятся за пределами именно Вооруженных сил Украины. А значит, провести анализ нанесения такого удара и правильно спланировать следующий пока оказывается невозможным», — объяснил Залужный.

Он также написал, что использование космическими войсками разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции для дальнейшего финансирования.

В марте в Минобороны Украины сообщили, что в ведомстве создается новое подразделение, которое займется развитием космических войск и спутниковых технологий. В конце сентября из программы деятельности правительства Украины выяснилось, что в стране до конца текущего года планируется создать Космические войска.



В конце сентября 2025 года Залужный предупредил, что украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение». По его словам, нужно решить ряд ключевых проблем «на государственном уровне», в том числе разработать стратегию развития передовых оборонных технологий.