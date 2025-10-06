Кремль ответил на слова Трампа, назвавшего предложение по ДСНВ «хорошим»

В Кремле приветствуют заявление Трампа по предложению Путина о ДСНВ. По словам Пескова, есть все основания считать, что США его поддержат. Российский президент ранее выступил за продление соглашения еще на год

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Заявление американского лидера Дональда Трампа относительно предложения российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) дает основания полагать, что США поддержат эту инициативу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал Песков журналистам, комментируя реакцию американского президента. Его слова приводит «Интерфакс».

На заседании Совета безопасности 22 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще как минимум год после того, как его срок истечет 5 февраля 2026-го. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, выступая в тот же день на брифинге, отметила, что США считают «довольно хорошим» предложение президента России. Однако сам Трамп прокомментировал инициативу только накануне, 5 октября. «Звучит как хорошая идея», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011-м. Согласно договору, стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре, объяснив это тем, что России не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. В то же время США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России, заявил он. В марте 2023 года Пентагон сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию. С 1 июня того же года США перестали передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, попадающих под действие ДСНВ.

Путин объяснил, что решение продлить «добровольные самоограничения» связано не только стремлением не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, но и желанием обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности» и сохранить сложившийся в рамках ДСНВ статус-кво. При этом президент указал, что мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания. Он поручил российским профильным ведомствам отслеживать деятельность Вашингтона касаемо арсенала СНВ.