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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело из-за убийства ВСУ трех мирных жителей Курской области

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Военная операция на Украине
КПП недалеко от границы России с Украиной, 11 августа 2024 года
КПП недалеко от границы России с Украиной, 11 августа 2024 года (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК) завело уголовное дело из-за убийства украинскими военнослужащими двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Убийство произошло 11 августа, спустя пять дней после того, как произошло нападение ВСУ на Курскую область. В преступлении участвовали военные «из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп», сообщили в ГВСУ СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» и «л», ч. 2 ст. 105, пп. «а», «д», «ж» и «л», ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — уточнили в ведомстве. Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы.

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Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник сообщал 23 сентября, что с момента вторжения ВСУ в Курскую область были убиты 56 мирных жителей, 266 ранены. Также он заявил, что ВСУ удерживают в одном из социальных учреждений подконтрольной им Суджи от 70 до 120 гражданских.

Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что собраны подтверждения «насильственного вывоза» на Украину тех, кто не успел эвакуироваться из приграничья. Также, по ее словам, есть многочисленные свидетельства о создании подобия концлагерей, куда украинские бойцы «под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы».

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