Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса Forbes оценил в $194 млрд, он на третьей строчке. В прошлом году состояние Безоса было $114 млрд. В целом тройка лидеров в глобальном списке не изменилась по сравнению с прошлым годом, но Безос резко сократил отрыв от Маска.