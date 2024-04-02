Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes
Число миллиардеров в мире достигло рекорда – 2781, их совокупное состояние больше, чем когда-либо – $14,2 трлн, пишет Forbes. Две три из них нарастили доходы, четверть стала беднее. Топ-10 богатейших людей мира – в материале РБК.
Самым богатым человеком в мире в 2024 году, как и в прошлом, журнал Forbes назвал французского предпринимателя, главу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Его состояние издание оценивает в $233 млрд (год назад было $211 млрд).
Второе место в рейтинге занимает основатель Space X и Tesla, владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск с состоянием в $195 млрд (в прошлом году – $180 млрд).
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса Forbes оценил в $194 млрд, он на третьей строчке. В прошлом году состояние Безоса было $114 млрд. В целом тройка лидеров в глобальном списке не изменилась по сравнению с прошлым годом, но Безос резко сократил отрыв от Маска.
Резкий скачок в списке Forbes совершил соучредитель владеющей Instagram и Facebook компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг. Он оказался на четвертом месте после 16-го годом ранее, а его состояние выросло с $64,4 млрд до $177 млрд.
Соонователь компании-разработчика ПО Oracle Ларри Эллисон оказался на пятом месте с состоянием в $141 млрд. Хотя оно выросло (в прошлом году было $107 млрд), за год он потерял одну позицию в рейтинге Forbes.
Ухудшил позиции в списке и американский инвестор Уоррен Баффет, он опустился с пятого на шестое место. При этом его состояние выросло со $106 млрд до $133 млрд.
С шестого на седьмое место опустился владелец Microsoft Билл Гейтс. Но его состояние тоже выросло за год — со $104 млрд до $128 млрд.
Бывший гендиректор Microsoft (владеет небольшой долей в компании), владелец клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер за год поднялся в рейтинге с 10 на восьмое место. Его состояние увеличилось с $80,7 млрд до $121 млрд.
Девятое место в списке Forbes, как и в прошлом году, занял предприниматель, владелец крупнейшей частной компании в Индии Reliance Industries (занимается от розничной торговли и телекоммуникаций до энергетики и нефтехимии) Мукеш Амбани. Его состояние выросло с $83,4 млрд до $116 млрд.
Замыкает десятку Ларри Пейдж, бывший исполнительный директор и сооснователь Google. Он поднялся на две позиции по сравнению с прошлым годом, а его состояние выросло с $79,2 млрд до $114 млрд.
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