SCMP рассказала о планах Китая стать арктической державой

SCMP: патруль с Россией говорит о стремлении Китая стать арктической державой

Китай вряд ли будет регулярно развертывать свои силы в Арктике в ближайшем будущем. Однако за счет совместного патрулирования с Россией он показал «свою способность действовать» в регионе, сказали газете эксперты

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Первое совместное патрулирование России и Китая в Северном Ледовитом океане говорит о стремлении последнего утвердиться в качестве мировой арктической державы, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на аналитиков.

Этот шаг показал способность береговой охраны Китая действовать вдали от побережья, а также рост сотрудничества с Москвой, отмечают эксперты.

Китайская береговая охрана «действует в соответствии с четкими амбициями центрального руководства по превращению Китая в арктическую державу», сказал изданию аналитик Айзек Кардон, специализирующийся на изучении этой страны.

Маловероятно, что китайская береговая охрана будет регулярно развертывать свои силы в Арктике в ближайшем будущем, однако прошедшее патрулирование могло быть первой из серии периодических совместных операций с Россией, считает он. Пекин за счет такого взаимодействия в конечном итоге получит расширенный доступ к формирующемуся судоходному коридору и «огромным ресурсам», полагает специалист.

Другой аналитик, эксперт по вопросам международной обороны Тимоти Хит допустил, что Китай мог направить на патрулирование свою береговую охрану вместо военно-морских сил, поскольку корабли этого силового ведомства «ведут себя менее провокационно, чем военные суда», когда действуют в чувствительных районах.

«В этом случае и Россия, и США чувствительны к присутствию Китая в Арктике. Но китайская береговая охрана действовала в рамках миссии по обеспечению соблюдения правил рыболовства в «северной части Тихого океана», — сказал он.

За счет деятельности береговой охраны в Арктике Китай дает понять, что поддерживает «права России на патрулирование», но также одновременно демонстрирует «свою способность действовать» на всей территории этого региона, заявила изданию аналитик Лизелотта Одгаард.

«Это способ показать, что Китай является почти арктическим государством и что Китай намерен отстаивать то, что он считает своими законными правами на деятельность в Арктическом регионе, включая ту его часть, которая находится далеко от материковой части [страны]», — отметила специалист.

О проведении первого совместного патрулирования с Россией береговая охрана Китая сообщила 2 октября. В ведомстве заявили, что миссия позволила китайской стороне проверить способность кораблей выполнять задачи в незнакомых водах, расширить сферу дальних океанических плаваний и обеспечить поддержку активного участия страны в международном и региональном морском патрулировании.

Береговая охрана США после этого заявила, что заметила четыре судна российской и китайской береговой охраны, проводивших совместное патрулирование 28 сентября в Беринговом море, которое отделяет Аляску от России. Ведомство сообщило, что корабли проходили на расстоянии около 8 км в пределах российской исключительной экономической зоны, направляясь на северо-восток. Американская сторона направила свои самолеты для наблюдения за ситуацией.

В начале сентября Китай и Россия также провели маневры в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов.